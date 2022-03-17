Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 3 puan hedefliyor - Son Dakika
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Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 3 puan hedefliyor

17.03.2022 17:08
Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 3 puan hedefliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, play-off hedefleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında mutlaka 3 puan almak zorunda olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, play-off hedefleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında mutlaka 3 puan almak zorunda olduklarını söyledi.

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, play-off hedefleri doğrultusunda direkt rakipleri olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 19 Mart Cumartesi günü 6 puanlık bir maça çıkacaklarını belirtti.

Karşılaşmanın her iki takım için de çok önemli olduğunu aktaran Çapa, "İlk 6 hedefini devam ettirebilmek için Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından 3 puan almak zorundayız. Artık herhangi bir mazeret üretme şansımız olmayacak. Çünkü bundan sonraki süreçte yapmamız gereken, kalan 10 maçta maksimum puanları toplayıp play-off'a kalmak. 10 maça ayrı bir gözle ve maç maç bakıyoruz. Ana hedefimizin ne olduğunu biliyoruz ve basamakların ne kadar önemli ve değerli olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çapa, ligin boyunun çok kısaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Son 10 lig maçımıza en iyi şekilde hazırlanıp sonunda da inşallah hedefimize ulaşırız. Ümraniyespor maçında galip gelseydik, bugün Samsunspor'un ligdeki pozisyonu daha farklı olurdu. Bir maçın nelere mal olduğunu net biçimde gördük. Bundan sonra oynayacağımız tüm maçlarımız final niteliğinde olacak. Bunun hem biz hem de oyuncularımız bilincinde. Takımımızda moral motivasyon üst seviyede. Oyuncularımız kazanmanın onları nereye taşıyacağının farkında. Bunun için çok iyi çalışıyorlar. Umarım emeklerinin karşılığını Erzurumspor maçında alırlar."

Öte yandan Samsun ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Çapa yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu ve çift kale maç yaptı.

Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, daha sonra Ankara aktarmalı olarak tarifeli uçakla Erzurum'a hareket etti.

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Kaynak: AA

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