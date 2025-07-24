Samsunspor'dan Atatürk Temalı Yeni Forma

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, "Atatürk ve Karadeniz" temalı mavi formasını tanıttı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, 19 Mayıs 1919'dan esinlenerek mavi formasının tanıtımını saat 19.19'da yaptı.

Karadeniz ekibinin yazılı açıklamasında, formanın "19 Mayıs 1919'da Karadeniz'in üzerinden ufka bakan mavi gözlerden ilham" aldığı belirtildi.

Yeni formanın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışındaki kararlılığından esinlendiği aktarılan açıklamada, "Karadeniz'in dalgalarındaki hırçınlığı ve tekrar ayağa kalkan milletin ruhunu taşıyor. Bu forma, Türkiye'nin modern yüzünü temsil eden, 60. yıl koleksiyonumuzun özel parçası ve Amissos vizyonuyla şekillenen büyük bir yolculuğun simgesidir." ifadelerine yer verildi.