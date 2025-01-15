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Samsunspor'dan UEFA Açıklaması

Samsunspor\'dan UEFA Açıklaması

Samsunspor, UEFA'ya katılım riskinin asılsız olduğunu duyurdu.

15.01.2025 23:10
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, lig sıralamasında hak kazansa dahi önümüzdeki sezon UEFA müsabakalarına katılamama riski olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Samsunspor, hakkında çıkan "UEFA'ya 15 Ocak'ta ibraz etmesi gereken belgeleri sunamadığı ve lig sıralamasında hak kazansa dahi önümüzdeki sezon UEFA müsabakalarına katılamama riski olduğu" yönünde çıkan haberler sonrasında açıklama yaptı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın organlarında, kulübümüzün "UEFA'ya 15 Ocak'ta ibraz etmesi gereken belgeleri sunamadığı ve lig sıralamasında hak kazansa dahi önümüzdeki sezon UEFA müsabakalarına katılamama riski olduğu yönünde haberler yayımlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, kulübümüzün UEFA'ya 15 Ocak raporlama döneminde herhangi bir belge ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, borç durumundan kaynaklanan herhangi bir sportif yaptırımla karşılaşma riskimiz de söz konusu değildir. Camia ve taraftarlarımızdan ricamız, bu tür asılsız ve gerçeği yansıtmayan haberlere itibar etmemeleri, yalnızca kulübümüzün resmi açıklamalarını dikkate almalarıdır."

Şu an ligde 3. sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, sezonu ilk 5 sıra içerisinde bitirirse, Türkiye'yi Avrupa liglerinde temsil etme hakkı elde edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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