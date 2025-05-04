Samsunspor Eyüpspor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Samsunspor Eyüpspor'u 3-0 Mağlup Etti

Samsunspor Eyüpspor\'u 3-0 Mağlup Etti

Samsunspor, Dimata'nın iki gol attığı maçta Eyüpspor'u 3-0 yenerek galibiyet elde etti.

04.05.2025 18:19
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STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 67 Moundilmadji), Satka, Yunus Emre Çift, Bola, Ntcham, Celil Yüksel (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Schindler, Holse (Dk. 76 Bennasser), Emre Kılınç (Dk. 76 Muja), Dimata (Dk. 85 Soner Gönül)

EYÜPSPOR: Berke Özer, Luccas Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin (Dk. 63 Umut Bozok), Ruben Vezo (Dk. 46 Hüseyin Maldar), Melih Kabasakal, Yalçın Kayan (Dk. 63 Emre Mor), Tayfur Bingöl (Dk. 77 Emre Akbaba), Halil Akbunar (Dk. 46 Cengiz Umut Meraş), Ampem, Mame Thiam

GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 61 Dimata, Dk. 90+5 Moundilmajji (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Thiam, Yalçın Kayan, Umut Bozok, Luccas Claro (Eyüpspor) – Celil Yüksek (Samsunspor)

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 3 – 0 mağlup etti.

4'üncü dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1 – 0.

6'ncı dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Celil Yüksel'in, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

18'inci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ampem'in şutunda top az farkla direğin dibinden auta çıktı.

24'üncü dakikada Schindler'in ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Bola'nın şutunda top defansa çarparak kornere çıktı.

28'inci dakikada Bola'nın pasıyla buluşan Dimata'nın, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.

47'nci dakikada Yalçın Kayan'ın ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Cengiz Umut Meraş'ın şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

61'inci dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2 – 0.

74'üncü dakikada Eyüpspor'dan Thiam'ın kullandığı penaltı vuruşunda top üstten auta çıktı.

90'ıncı dakikada Ntcham'ın pasıyla buluşan Muja'nın ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

90+5'inci dakikada Ntcham'ın pasıyla buluşan Moundilmadji'nin, ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşma 3 – 0 sonuçlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Samsunspor Eyüpspor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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