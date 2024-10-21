Samsunspor Fenerbahçe ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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Samsunspor Fenerbahçe ile Berabere Kaldı

Samsunspor Fenerbahçe ile Berabere Kaldı

Soner Aydoğdu, geriden gelip 2-2 bitirdikleri maçı değerlendirerek iyi bir gidişatlarının olduğunu belirtti.

21.10.2024 02:59
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SAMSUNSPOR'un orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, "Geriden gelip maçı berabere bitirmek bizim için önemliydi. Kaybetmedik ve iyi bir gidişatımız var. Bunu sonuna kadar bu şekilde sürdürmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Samsunspor'un orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçını ve taraftarların performansı hakkında konuşan Soner Aydoğdu, "Maça fena başlamadık. İki takım açısından da durağan bir başlangıç oldu. Çok şanssız bir şekilde 1-0 geriye düştük. Ama son 2 haftadır geriden gelip maçı çevirmeyi başarıyoruz. Bugünde aslında 2'nci golü attıktan hemen sonra 3'ncü golü atma fırsatı da yakalamıştım. Orada da golü bulabilirdik ama nasip olmadı. Fenerbahçe tabi ki güçlü bir camia. Çok değerli oyuncuları var. Geriden gelip maçı berabere bitirmek bizim için önemliydi. Kaybetmedik ve iyi bir gidişatımız var. Bunu sonuna kadar bu şekilde sürdürmek istiyoruz. Bugün çok güzel bir ortam ve ambiyans vardı. Taraftarlarımız bu maç için çok önceden hazırlanmaya başlamışlardı zaten. Süper Lig'e çıkarken oynadığımız Keçiörengücü maçına benzettim bugünü. O zamanda çok güzel bir atmosfer vardı. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri desteklemeye devam etsinler. Bizde onlar için elimizden gelen en iyisini vermeye çalışacağız" diye konuştu.

'TRANSFER YASAĞI BİZİ BİRBİRİMİZE KİTLEDİ'

Samsunspor'un şu ana kadar ki performansına da değinen Soner Aydoğdu, "Sezona gerçekten iyi başladık. Transfer yasağının biraz etkisi oldu diyebilirim çünkü bu durumu geçen seneden beridir biliyorduk başımıza böyle bir şeyin geleceğini. Böyle olunca bu durum bizi biraz daha bağladı. Bizde bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Geçen hafta sonradan girdim katkı verdim. Bugün sonradan girdim katkı verdim. Oynayanıyla oynamayanıyla birlikte sahada kim o formayı giyiyorsa Samsunspor için aidiyet duygusu elinden gelenin en iyisini vermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Samsunspor Fenerbahçe ile Berabere Kaldı - Son Dakika

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