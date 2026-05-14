Samsunspor Gelecek Sezona Hazırlanıyor

14.05.2026 21:56
Thorsten Fink, Samsunspor'un gelişimi ve gelecek sezon için hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 'Sahadan Kalbe' söyleşisinde konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Takımın gelişimi devam ediyor. Önümüzde yeni bir transfer dönemi var ve gelecek sezonun hazırlıklarını en iyi şekilde yaparak takımı olabildiğince hazır hale getirmeye çalışacağız. Sezon öncesi kampında da gelecek sezon için en iyi hazırlığı yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, futbol direktörü Fuat Çapa, teknik direktör Thorsten Fink ile futbolcular Rick van Drongelen ve Olivier Ntcham, OMÜ ev sahipliğinde düzenlenen 'Sahadan Kalbe' söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi. Samsun'un mükemmel bir şehir olduğunu ve insanların ilgisinden dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Thorsten Fink, "Tabii, futbol dünyasında olduğumuz için birçok insan adına idol olduğumuzun farkındayız ve bu nedenle özel bir sorumluluğumuz var. Biz de sahip olduğumuz tecrübeyi gençlerle buluşturmak, onlara aktarmak için buradayız. Onların bizden hayatla ilgili alacağı dersler ve öğreneceği şeyler mutlaka vardır. Biz de kendi tecrübelerimizi en iyi şekilde onlara aktarmaya çalışıyoruz. Öncelikle Samsun'daki insanların ve kulüpte çalışan herkesin çok iyi insanlar olduğunu söylemem gerekiyor. Burada çalıştığım için gerçekten çok mutluyum. Taraftarımız inanılmaz. Hem taraftarımız çok iyi hem de kulübümüzün imkanları oldukça iyi. Bu da burada bulunmam için bana ekstra motivasyon sağlıyor" diye konuştu.

'MUTLU OLMAMIZ GEREKİYOR ANCAK KESİNLİKLE DAHA FAZLASINI DA YAPMALIYIZ'

Oynanan maçlar ve takımın gelecek hedefleri hakkında konuşan Fink, "Elimizden gelenin en iyisini yapıp daha fazlasını hedefliyoruz. Oyun stilimizde de bazı değişiklikler yaptık. Artık topa daha fazla sahip olan bir takım haline geldik ve çok iyi maçlar oynadık. Özellikle kendi sahamızdaki karşılaşmalarda oldukça başarılı performanslar sergiledik. Beşiktaş'a karşı oynadığımız maçta da çok etkili bir futbol ortaya koyduk. Trabzonspor karşısında da çok iyi oynadık. Penaltılarla elenmiş olsak da bence en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Konferans Ligi'nde de aynı şekilde çok iyi karşılaşmalar çıkardık. Galatasaray'a karşı aldığımız galibiyet ise bence buraya geldikten sonra elde ettiğimiz en büyük ve en önemli galibiyetti. Takımın gelişimi devam ediyor. Önümüzde yeni bir transfer dönemi var ve gelecek sezonun hazırlıklarını en iyi şekilde yaparak takımı olabildiğince hazır hale getirmeye çalışacağız. Sezon öncesi kampında da gelecek sezon için en iyi hazırlığı yapmayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar takımın ortaya koyduğu performansa bakınca hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Aynı zamanda mutlu olmamız gerekiyor ancak kesinlikle daha fazlasını da yapmalıyız. Bu şekilde devam edersek daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

VEYSEL BİLEN: SAMSUN'UN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYORUZ

Üniversiteli gençlerden Samsunspor'a sahip çıkmaları gerektiğini belirten Veysel Bilen ise şöyle konuştu:

"Biz Samsunspor Futbol Kulübü olarak, ticari amaç taşımayan her türlü sosyal etkinliğin içerisinde yer alarak Samsun'un marka değerini yükseltmeye çalışıyoruz. Eğitimden iş hayatına, iş dünyasından sivil toplum kuruluşlarına kadar dokunabildiğimiz her alanda birlikte olmayı kendimize görev kabul ediyoruz. Bugün de bu amaçla iki değerli toplulukla beraber buradayız. Özellikle Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğu'nun yürüttüğü bu yolda bizim de bir nebze katkımız olursa kendimizi mutlu hissederiz. Bu nedenle Fayda Topluluğu'na ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hazır bu fırsatı bulmuşken siz gençlerden de, bu şehrin en önemli marka değerlerinden biri olan Samsunspor'a sahip çıkmanızı istiyorum. Bu zorlu mücadelede oyuncularımızı sahada yalnız bırakmamanızı, saha dışındaki organizasyonlarımıza destek vermenizi, hatta henüz kulüple tanışmamış çok kıymetli gençlerimizin de Samsunspor'la tanışmasını özellikle rica ediyorum. Ayrıca bizim için son derece önemli günlerin içerisinde bulunduğumuz bu dönemde, etkinliğin 19 Mayıs haftasında düzenlenmiş olmasını da çok anlamlı buluyorum. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en kalbi duygularımla şimdiden kutluyorum."

Futbolcular Olivier Ntcham ve Rick van Drongelen de söyleşide gençlerle bir araya gelmenin ve onlarla sohbet etmenin kendileri için değerli olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

