Samsunspor Kulübü, Reeder Samsunspor\'a maddi destek istedi

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Samsunspor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Reeder Samsunspor'a maddi destek istedi.

Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Arzu Uslu, Samsunspor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen ve kulüp yönetim kurulu üyeleri, Samsun Golf Kulübünde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bilen, burada yaptığı açıklamada, Samsunspor Kulübü Basketbol Şubesi'nin geleceği hakkında fikir alışverişinda bulunmak amacıyla toplandıklarını, basketbol takımının yol haritasını çizeceklerini söyledi.

Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim Kurumları ve Spor Kulüpleri Proje Sorumlusu Fazlıhan Carus ise basketbol takımının 51 yıl sonra Süper Lig'de oynamaya hak kazandığını hatırlattı.

Sezona başlarken planlama yaparak şehirden gelecek desteklerle 40 milyon lira bütçe hazırladıklarını anlatan Carus, "Bu bütçe çerçevesinde yerli ve yabancı oyuncularımızı transfer ettik. Geçen sezon takımımızı Süper Lig'e çıkartan hocamızla ve menajerimizle yolumuza devam ettik. Sezon başı tüm yönetim kurulu üyelerimiz, faaliyet gösterdiği alanda maddi ve manevi katkı sağladı. Birçok sponsorluk görüşmesi gerçekleştirdik ama üzülerek söylemek istiyoruz ki şehirden yeterli desteği alamadık." dedi.

Planlama hataları nedeniyle bütçede 12 milyon liraya yakın açık oluştuğunu dile getiren Carus, şunları kaydetti:

"Sportif başarı da gelmeyince yabancı oyuncular ile yollarımızı ayırdık. Şu anda altyapıdan gelen oyuncular ve takımda kalan yerli oyuncuları ile armamızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışmaktayız. Geldiğimiz noktada, Süper Lig'de kalamadığımız için tüm yönetimimiz çok üzgün ve yeterli desteği bulamamaktan dolayı da yorgundur. Şu ana kadar borçlarımızın birçoğunu ve vergi borçlarımızın tamamını ödedik. Bu toplantının en önemli amacı da bu noktalarda kamuoyunu bilgilendirmektir. Önümüzde iki yol var. Kalan borçların karşılığında borcumuzu ödeyebilmek için lige katılma hakkımızın devri ya da şubenin kapatılıp önümüzdeki yıl gelecek gelirler ile borçların ödenmesidir. Gönlümüz basketbol ateşinin şehrimizde yanmaya devam etmesinden yanadır. Buradan şehrimizin ileri gelenlerine sesleniyoruz. Bu takım şehrimizin takımıdır ve bu seviyedeki bir takımın kapatılması, şehrimizde uzun süre daha basketbolun bu noktaya gelememesine sebep olacaktır."