Samsunspor Kulübü, Trabzonspor maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Samsunspor Kulübü, Trabzonspor maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı

Samsunspor Kulübü, Trabzonspor maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı

Samsunspor Kulübü, Trabzonspor maçından sonra Çarşamba ilçesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 2 taraftarıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp, taraftarların her koşulda kendi kulüplerinin ve takımlarının yanında durduğunu belirtirken, misafir takım taraftarlarına centilmence davrandıklarını ve en iyi şekilde ağırladıklarını vurguladı. Ancak, maç sonrası yaşanan saldırı olayı sonucunda meşru müdafaada bulunan 2 taraftarın gözaltına alındığı ifade edildi. Kulüp, hukukun üstünlüğüne inandığını ve serbest kalıncaya kadar taraftarların takipçisi olacağını belirtti.

06.05.2024 23:13
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Samsunspor Kulübü, Trabzonspor maçından sonra Çarşamba ilçesinde iki takım taraftarları arasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 2 taraftarı ile ilgili açıklamada bulundu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, taraftarların 2023 ve 2024 sezonu boyunca her koşulda kendi kulübünün ve takımının yanında durduğu belirtildi.

Taraftarların Samsun'a gelen tüm rakip takım taraftarına centilmence davrandığı ve misafirlerini kentte en iyi şekilde ağırladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak, kulübümüz ile Trabzonspor arasında oynanan müsabaka sonrası, Çarşamba ilçemizde bir saldırı olayı gerçekleştirilmiş ve ortaya çıkan olaylar sonrasında meşru müdafaada bulunan 2 taraftarımız emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Hukukun üstünlüğüne inanan kulübümüz, gözaltına alınan iki taraftarımız serbest kalıncaya kadar konunun takipçisi olacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor Kulübü, Trabzonspor maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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