Samsunspor, Rayo Vallecano'ya Karşı Mücadele Edecek
Samsunspor, Rayo Vallecano'ya Karşı Mücadele Edecek

18.03.2026 19:53
Teknik direktor Thorsten Fink, İspanyadaki maç için turu geçmekte pozitif olduklarını belirtti.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın deplasmanda İspanya ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşacak Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, "İlk dakikalarda bulabileceğimiz golden sonra maç sürpriz sonuçlara açık olacaktır." dedi.

Fink ve Samsunpor Takım Kaptanı Zeki Yavru, maçın oynanacağı Madrid Vallecas Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

Alman teknik adam, uzun zamandır futbolun içinde olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdüi:

"Bu tür maçlardan sonra her şey mümkün olduğuna inanıyorum. Biz buraya maçı kaybetmeye değil maçı kazanmaya geldik. Tabii skor ne olur bilmiyorum. İlk dakikalarda bulabileceğimiz golden sonra maç sürpriz sonuçlara açık olacaktır."

İlk maçta bizim yapmış olduğumuz hatalardan dolayı maçı kaybettik. Ama bu seviyelerde ligde her hangi bir zayıf takım yok. Biz de zayıf takım değiliz. Rakibimizde iyi bir takım, hatta kendi liginde baskı şiddetlerinde, koşularda belki liglerinde en iyi istatistiklere sahipler. Elbette her şey mümkün. Kesinlikle zor olacaktır. Kendi evimizde 3-1 yenilgi aldık. tabii kendimizi inanıyoruz. Bizimde kendi gücümüz var. Turu geçmekle alakalı pozitif olduğumu söyleyebilirim."

Yarın kazanmak için sahaya çıkacaklarına işaret eden Fink, "Rayo Vallecano ile ilk maçta oynadığımız karşılaşmada rakibimiz bizden iyi değildi, sadece bizim hatalarımızdan dolayı kaybettik. Rakibimizde sonuçta olgun ve tecrübeli oyuncu kadrosuna sahip.Tabii bende kendi takımıma güveniyorum. Onlara göstermiş olduğum taktiksel çalışmaları çok hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Ezber oyun becerilerimizi de her geçen gün de geliştiriyoruz. Yarın küçük bir mucizeye ihtiyacımız olacak, bunu da gerçekleştireceğimize inanıyorum. Rakibimiz ilk maçı 3-1 kazandı ama kendi evlerinde çok rahat bir karşılaşmaya çıkacakları anlamına gelmez. Mümkünse ilk dakikalarda gol bulmaya çalışacağız." diye konuştu.

Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'in yarın 50 veya 60 dakika oynamasının mümkün olabileceğini dikkat çeken Fink, şunları kaydetti:

"Ona göre bir karar vermem gerecek. Kolay değil çok uzun bir sakatlık dönemi anlattılar. Onun için hazır oldukları anlamına gelmez. Onları sakatlıkları atlatıp takıma dönmeleri çok önemli. Onları da risk etmek istemiyoruz. Çünkü Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşma oynayacağız ve bu kupada iyi derece elde edersek gelecek yıl yine Avrupa'ya gitmeyi garantilemiş olacağız.O yüzden onları riske etmek çok istemiyorum. O yüzden kanat oyuncumuz olmaması sebebiyle Holse'yi kanat oyuncusu olarak oynatıyorum. Rayo Vallecano çok iyi takım, belki bu şampiyonayı da kazanabilirler."

"İnşallah buradan çiftte bayramla Türkiye'ye döneriz"

Tücrebeli oyuncu Zeki Yavru ise ilk maçta korakor mücadele ettiklerini sadece basit hatalarla yedikleri goller nedeniyle yenildiklerini anlattı.

Takımın hatalarından ders çıkardığına dikkat çeken Yavru, "Belki erken bulabileceğimiz bir gol burada atmosferi bambaşka boyuta çevirebilir. İnşallah buradan çiftte bayramla Türkiye'ye döneriz. İlk maçta yaptığımız hatalardan ders çıkardık. Erken bulabileceğimiz bir gol farklı bir havaya sokabilir bizi. Buradan zaferle dönebilmek için neler yapabileceğimizi göreceğiz. Bizim işimizin gerçeği eleştiriler. 15 yıldır Türkiye'de üst düzey futbol oynuyorum. Burada eleştiri de oldu övgü de oldu. Sakatlığım konusunda gece gündüz tedavi oldum. Nerede nasıl davranacağımı bilen biriyim. Ağrılarım vardı, hocamız 30 dakika görev verdi ben çıktım oynadım. Yarın da hocamız görev verirse elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Hiç bir zaman ben sorumluluktan kaçmadım. Yine kaçmayacağım. " diye konuştu.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde ’Bartın çiftetellisi’, kimisinde ’Azdavaylı Safiye’ çalıyor İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde 'Bartın çiftetellisi', kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor
Como’dan Diego Carlos kararı Como'dan Diego Carlos kararı
Ramazan Bayramı’nda otoyol, köprü ve toplu taşıma ücretsiz Ramazan Bayramı'nda otoyol, köprü ve toplu taşıma ücretsiz
Dereye düşen 4 yaşındaki Abdullah hayatını kaybetti Dereye düşen 4 yaşındaki Abdullah hayatını kaybetti
Laricani’nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Laricani'nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti
Arsenal rahatça çeyrek finale yükseldi Arsenal rahatça çeyrek finale yükseldi

21:16
Marquinhos’tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama
Marquinhos'tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:13
Fenerbahçe’den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
19:39
Bayramda yola çıkacaklar dikkat Artık tamamı sorgulanabilecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
18:21
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
18:03
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
