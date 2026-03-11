Samsunspor, Rayo Vallecano'yu Ağırlıyor - Son Dakika
Samsunspor, Rayo Vallecano'yu Ağırlıyor

11.03.2026 11:46
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano ile avantaj arayacak. Zorlu maç yarın.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda yarın İspanya ekibi Rayo Vallecano'yı ağırlayacak Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak.

Kırmızı-beyazlı takım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacağı Rayo Vallecano'yu ilk maçta yenerek İspanya'daki rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Tarihinde daha önce 2 kez UEFA İnter Toto Kupası'nda yer alan Samsunspor, 27 yıl sonra döndüğü Avrupa kupalarında 20 karşılaşmayı geride bıraktı.

Samsun temsilcisi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 31 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

Sezonun 11. Avrupa kupası maçı

Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezonki 11. müsabakasını Rayo Vallecano karşısında oynayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında devam etti.

Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada tamamlayan Samsunspor, son 16 play-off etabındaki rakibi Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık sonuçlarla yenerek eledi.

Konferans Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, çeyrek final hedefi doğrultusunda ilk müsabakaya avantajlı sonuç elde etmek için çıkacak.

"İspanya'ya iyi bir skorla gitmeliyiz"

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, AA muhabirine, Rayo Vallecano ile çok zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

En büyük artılarının ilk maçı taraftarlarının önünde oynamaları olduğunu belirten Çapa, "Bunu mümkün olduğu kadar lehimize çevirmemiz gerekiyor. Buradan alacağımız iyi bir skorla İspanya'ya gitmeliyiz. Rayo Vallecano'nun kendi liginde alt sıralarda olması bizi yanıltmasın. Çünkü son oynadıkları 3-4 müsabakada aldıkları sonuçlar, ne kadar iyi takım olduklarını gösteriyor. Diğer taraftan bizim oyunumuza çok uygun bir takım. Sahada dizilişimiz ve oyun anlayışımız birbirine çok benziyor. Bu karşılaşmayı iki maç olarak değerlendirip iç saha mücadelesini avantaja çevirmek lazım." diye konuştu.

Çapa, takım halinde iyi oynamaları halinde İspanya'ya iyi bir sonuçla gideceklerine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Takımımızda sakat oyuncularımız var. Jaures Assoumou'nun tedavisi sürüyor. Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly ve Emre Kılınç takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladı ancak bu, oyuncuların tamamen iyileştiği anlamına gelmiyor. Biraz daha zamana ihtiyaçları var. Maçın gidişatına göre belki teknik direktörümüz oyunculara görev verebilir ama bu oyuncuların 90 dakika oynayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bu futbolcular aylardır takımdan ayrı. Bunları erken sahaya sürüp tekrar sakatlanmalarına sebebiyet vermememiz lazım. Afonso Sousa da iyileşti ancak tam olarak hazır değil."

Kaynak: AA

