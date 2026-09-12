Samsunspor Teknik Direktörü Fink Çorum FK maçı öncesi iddialı konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor Teknik Direktörü Fink Çorum FK maçı öncesi iddialı konuştu

Samsunspor Teknik Direktörü Fink Çorum FK maçı öncesi iddialı konuştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'in 5. haftasında evinde Çorum FK ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Fink, Bayo ve Marius'un kadroda olacağını belirterek iki forvetle daha etkili hücum hedeflediklerini söyledi.

Berkay YILDIZ – Emre ÖNCEL/SAMSUN, – SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Avrupa'da olan birçok takımın da verilerine bakıyorum, onların seviyesinde antrenman yaptığımızı, onların şiddetinde antrenman yaptığımızı söyleyebilirim. Sert antrenman yapıyor muyuz? Evet ama abartılı değil" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında evinde Çorum FK ile karşılaşacak Samsunspor'da Teknik Direktör Thorsten Fink, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çorum FK maçının zor bir karşılaşma olacağını belirten Thorsten Fink, "Çorum FK'nın ofansif anlamda etkili bir takım olduğunu biliyoruz. Şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Gol attıkları kadar gol yeme sıkıntıları da yaşıyorlar. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Biz ise topla oynamayı iyi başarabilen bir takımız. Ofansif anlamda da etkili olan bir takımız. Son karşılaşmada da aslında yakalamış olduğumuz birçok fırsat vardı. Ancak sonuçlandırmada ne yazık ki istediklerimizi yapamadık. Hem Bayo hem de Marius kadroda olacaklar ve üçüncü bölgede de daha tehlikeli olmak adına ve daha olumlu bir şekilde atakları sonuçlandırabilmek adına iki forvetimiz olacak. Bu da bizi mutlu ediyor. Zor bir karşılaşma olacağını da söyleyebilirim" diye konuştu.

'FUTBOL ADINA ÇOK DAHA DOĞRU ŞEYLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Oynamış oldukları karşılaşmalarda iyi bir oyun sergilediklerini söyleyen Thorsten Fink, "Bence iyi bir oyun oynuyoruz. Hatta bunu Fenerbahçe karşısında da düzgün bir şekilde oynadığımızı söyleyebilirim. Birçok şeyin gerçekleştiği transfer süreci oldu. Bu tür şeyler her transfer sürecinde de meydana geliyor, gelebiliyor. Ben de tecrübeli bir hocayım. Böyle bir durumla nasıl başa çıkmam gerektiğini de iyi biliyorum. Evimizde iki maç oynadık sonuç olarak ve o maçlardan istediğimiz sonucu alamamış olsak da aslında oyun anlamında güçlü bir karakter koyduğumuzu söyleyebilirim. Açıkçası takımımın ve oyuncularımın kafalarını kaldırmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şimdiye kadar gayet iyi bir performans gösterdiler. Başkanımızın da zaten bazı açıklamaları oldu. Zamanla bu takımın çok daha iyi bir futbol oynayacağı yönünde. Ben de kesinlikle öyle düşünüyorum ve ezber oyun alışkanlıklarımızı geliştirdiğimiz müddetçe, ki bunu yapacağız, zamanla daha iyi bir oyun göstereceğimizi söyleyebilirim. Sakatlıklarını atlatmaları gereken oyuncularımız var. Umarım onlar da en kısa sürede takıma katılacaklar. Fit olmaları gereken bazı oyuncularımız da var, Bayo gibi. Sonuç olarak mayıs ayından itibaren herhangi bir karşılaşmada oynamadığı için biraz ritim yakalaması gerekiyor. Takımda ona benzer birkaç daha oyuncumuz var. Onlar da ritim yakaladıklarında eminim futbol adına çok daha doğru, çok daha güzel şeyler yapacağız. Bize biraz zaman verilirse biz taraftarımızın istediği o güzel futbolu sergileyeceğimizi söyleyebilirim. Sadece pozisyon almakla alakalı değil. Futbol adına çok daha doğru şeyler de yapmaya devam edeceğiz. Satmış olduğumuz ve kulübümüzün ciddi gelir elde ettiği bazı transferler oldu. Bunu yapmasak da zaten hayatta kalamayız. Kulüp hayatta kalamaz. Bu sebepten dolayı da açıkçası doğru bir işi yaptığımızı söyleyebilirim ve gelecek sene de bunu yapabilirsek çok doğru bir iş yaptığımızı söyleyebilirim. Ama biraz zamana bağlı bu tür şeyler" ifadelerini kullandı.

'ANTRENMANLARIN SONRASINDA BAZI SAKATLIKLARIN OLMASI NORMAL'

Şiddetli antrenman yaptıklarını ve bu antrenmanların asla abartı düzeyde olmadığını dile getiren Fink," Bu da çok normal ve bu antrenmanların sonrasında da açıkçası bazı sakatlıkların olması da bence normal. Aksi takdirde hiçbir şey yapmasanız da iki üç hafta sonra zaten sakatlık vermeye başlayacaksınız. Ama antrenman verilerimize baktığımızda aslında Avrupa'da olan birçok takımın da verilerine bakıyorum, onların seviyesinde antrenman yaptığımızı, onların şiddetinde antrenman yaptığımızı söyleyebilirim. Sert antrenman yapıyor muyuz? Evet ama abartılı değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Samsunspor, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Teknik Direktörü Fink Çorum FK maçı öncesi iddialı konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu
Yemek siparişi verdi, paketi açınca hayatının şokunu yaşadı Yemek siparişi verdi, paketi açınca hayatının şokunu yaşadı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu’na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası Siyasi yasak kararı da verildi Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi
Seferihisar’da rüşvet ve imar ağı: Başkana külçeyle altın gitmiş Seferihisar'da rüşvet ve imar ağı: Başkana külçeyle altın gitmiş
Bursa’da denizde erkek cesedi bulundu Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu

23:57
Bahçeli’nin “Öcalan’a ev“ açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı
Bahçeli'nin "Öcalan'a ev" açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı
23:47
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
23:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Salah’a sürpriz davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Salah'a sürpriz davet
22:07
Antalya’da skandal paylaşım Zabıta müdüründen başken vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt
Antalya'da skandal paylaşım! Zabıta müdüründen başken vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt
22:02
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
21:49
Maç fazlasıyla lider Beşiktaş seriye bağladı
Maç fazlasıyla lider! Beşiktaş seriye bağladı
21:27
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi
21:22
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
20:36
Fenerbahçe’den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
20:06
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
19:15
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 06:49:16. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor Teknik Direktörü Fink Çorum FK maçı öncesi iddialı konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement