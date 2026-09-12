Samsunspor Teknik Direktörü Fink Çorum FK maçı öncesi iddialı konuştu

Berkay YILDIZ – Emre ÖNCEL/SAMSUN, – SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Avrupa'da olan birçok takımın da verilerine bakıyorum, onların seviyesinde antrenman yaptığımızı, onların şiddetinde antrenman yaptığımızı söyleyebilirim. Sert antrenman yapıyor muyuz? Evet ama abartılı değil" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında evinde Çorum FK ile karşılaşacak Samsunspor'da Teknik Direktör Thorsten Fink, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çorum FK maçının zor bir karşılaşma olacağını belirten Thorsten Fink, "Çorum FK'nın ofansif anlamda etkili bir takım olduğunu biliyoruz. Şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Gol attıkları kadar gol yeme sıkıntıları da yaşıyorlar. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Biz ise topla oynamayı iyi başarabilen bir takımız. Ofansif anlamda da etkili olan bir takımız. Son karşılaşmada da aslında yakalamış olduğumuz birçok fırsat vardı. Ancak sonuçlandırmada ne yazık ki istediklerimizi yapamadık. Hem Bayo hem de Marius kadroda olacaklar ve üçüncü bölgede de daha tehlikeli olmak adına ve daha olumlu bir şekilde atakları sonuçlandırabilmek adına iki forvetimiz olacak. Bu da bizi mutlu ediyor. Zor bir karşılaşma olacağını da söyleyebilirim" diye konuştu.

'FUTBOL ADINA ÇOK DAHA DOĞRU ŞEYLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Oynamış oldukları karşılaşmalarda iyi bir oyun sergilediklerini söyleyen Thorsten Fink, "Bence iyi bir oyun oynuyoruz. Hatta bunu Fenerbahçe karşısında da düzgün bir şekilde oynadığımızı söyleyebilirim. Birçok şeyin gerçekleştiği transfer süreci oldu. Bu tür şeyler her transfer sürecinde de meydana geliyor, gelebiliyor. Ben de tecrübeli bir hocayım. Böyle bir durumla nasıl başa çıkmam gerektiğini de iyi biliyorum. Evimizde iki maç oynadık sonuç olarak ve o maçlardan istediğimiz sonucu alamamış olsak da aslında oyun anlamında güçlü bir karakter koyduğumuzu söyleyebilirim. Açıkçası takımımın ve oyuncularımın kafalarını kaldırmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şimdiye kadar gayet iyi bir performans gösterdiler. Başkanımızın da zaten bazı açıklamaları oldu. Zamanla bu takımın çok daha iyi bir futbol oynayacağı yönünde. Ben de kesinlikle öyle düşünüyorum ve ezber oyun alışkanlıklarımızı geliştirdiğimiz müddetçe, ki bunu yapacağız, zamanla daha iyi bir oyun göstereceğimizi söyleyebilirim. Sakatlıklarını atlatmaları gereken oyuncularımız var. Umarım onlar da en kısa sürede takıma katılacaklar. Fit olmaları gereken bazı oyuncularımız da var, Bayo gibi. Sonuç olarak mayıs ayından itibaren herhangi bir karşılaşmada oynamadığı için biraz ritim yakalaması gerekiyor. Takımda ona benzer birkaç daha oyuncumuz var. Onlar da ritim yakaladıklarında eminim futbol adına çok daha doğru, çok daha güzel şeyler yapacağız. Bize biraz zaman verilirse biz taraftarımızın istediği o güzel futbolu sergileyeceğimizi söyleyebilirim. Sadece pozisyon almakla alakalı değil. Futbol adına çok daha doğru şeyler de yapmaya devam edeceğiz. Satmış olduğumuz ve kulübümüzün ciddi gelir elde ettiği bazı transferler oldu. Bunu yapmasak da zaten hayatta kalamayız. Kulüp hayatta kalamaz. Bu sebepten dolayı da açıkçası doğru bir işi yaptığımızı söyleyebilirim ve gelecek sene de bunu yapabilirsek çok doğru bir iş yaptığımızı söyleyebilirim. Ama biraz zamana bağlı bu tür şeyler" ifadelerini kullandı.

'ANTRENMANLARIN SONRASINDA BAZI SAKATLIKLARIN OLMASI NORMAL'

Şiddetli antrenman yaptıklarını ve bu antrenmanların asla abartı düzeyde olmadığını dile getiren Fink," Bu da çok normal ve bu antrenmanların sonrasında da açıkçası bazı sakatlıkların olması da bence normal. Aksi takdirde hiçbir şey yapmasanız da iki üç hafta sonra zaten sakatlık vermeye başlayacaksınız. Ama antrenman verilerimize baktığımızda aslında Avrupa'da olan birçok takımın da verilerine bakıyorum, onların seviyesinde antrenman yaptığımızı, onların şiddetinde antrenman yaptığımızı söyleyebilirim. Sert antrenman yapıyor muyuz? Evet ama abartılı değil." ifadelerini kullandı.