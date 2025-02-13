Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: "Konyaspor Maçında Savunma Önemli"

Spor

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Hakemlerle alakalı konuşmayı sevmiyorum. Sahadan çekilme olaylarının yaşanması Türk futbolu adına üzücü bir durum. Biz tamamen kendi oyunumuz ve maçlarımıza odaklanmak istiyoruz. Umarım kalan maçlarımızda da iyi bir hakem yönetimi ile karşılaşırız" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'in 24'ncü haftasında deplasmanda oynayacakları Konyaspor maçı öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Konyaspor karşısında temkinli şekilde oynamaları gerektiğini belirten Reis, "Ligde ikinci mağlubiyetimizi Konyaspor'a karşı almıştık. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Hava toplarında ve kafa vuruşlarında etkili olan topçuları var. Savunmayı en iyi şekilde yapmamız gereken bir karşılaşma olacak. Son maçlarında şanssız bir mağlubiyet aldıklarını düşünüyorum. Bizim adımıza da zor geçecek bir maç olacak. Kesinlikle ilk yarıda oynadığımız maçtan daha iyi bir sonuç almak için Konyaspor maçında güzel performans gösterip, elimizden gelenin en iyisini yaparak, mutlu ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

'BAZEN ÖNDE BASACAĞIZ, BAZEN İKİNCİ BÖLGEDE BEKLEYECEĞİZ'

Konyaspor maçında iyi bir savunma taktiği yapmaları gerektiğini söyleyen Reis, "Tehlikeli oyuncuları olan ve duran topları etkili kullanan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bugüne kadar duran toplardan 9 gol attılar. Küme düşme potası ile aralarında 4 puan fark var. İyi bir sonuç almak için önümüzde güzel bir fırsat var. İlk karşılaşmayı kaybetmiştik ve üzülmüştük. O karşılaşmada topa daha fazla sahip olan, maçın kontrolünü elinde tutan bizdik. Ancak şansız bir golle kaybetmiştik. Bu karşılaşmada çok daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. İyi bir maç olacaktır. Konyaspor karşısında iyi bir sonuç almak istiyoruz. Çok dikkatli olmamamız gerekiyor. Bazen önde basacağız bazen ikinci bölgede bekleyeceğiz. Bunları çok düzgün yapmamız gerekiyor. Bu geçiş oyununu çok iyi oynamamız gerekiyor. Sadece defans yapmak istemiyoruz. Defansif anlamda güzel işlerin yanı sıra ofansif anlamda da geçiş oyununu çok iyi oynamamız gerekiyor. İlk maça nazaran çok daha iyi bir sonuç almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'KADROMUZ GENİŞ DEĞİL AMA BUNU FIRSATA ÇEVİRECEK OYUNCULARIMIZ VAR'

Takımın sakatlık durumu ve kadro genişliği hakkında bilgi veren Reis, "Lubomir Satka'nın küçük bir sakatlığı var. O da takımla antrenmana başladı ve yarın kendisine ve durumuna bakacağız. Marc Bola'nın son maçta kas ağrıları olmuştu. Onun da durumu gayet iyi. Kulübemizde de iyi ve oynayabilecek oyuncularımız var. Kadromuz çok geniş değil ve biraz daha daraldı. Ama iyi oyuncularımız ve o oyuncular için bu durum iyi bir fırsat olabilir" dedi.