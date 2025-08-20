Samsunspor UEFA'da Panathinaikos ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Samsunspor UEFA'da Panathinaikos ile Karşılaşıyor

20.08.2025 11:59
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçı için Atina'ya gitti. Maç yarın 21.00'de.

SAMSUNSPOR, Panathinaikos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçı için Atina'ya uçtu. Kırmızı-beyazlılar yarın saat 21.00'de Atina Olimpiyat Stadyumu'nda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile mücadele edecek.

Samsunspor kafilesi, saat 10.30'da Nuri Asan Tesisleri'nden takım otobüsüyle Samsun-Çarşamba Havalimanına geldi. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve futbolcular, buradan özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya doğru hareket etti.

Uçuş öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Samsunspor Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysel Bilen, "Bugün adım adım maçın oynayacağı saate yaklaşıyoruz. 21 yıl sonra Avrupa'ya gitmenin hem mutluluğunu hem gururu yaşıyoruz. Arkadaşlarımız ciddi şekilde çalıştılar. Taraftarlarımızı mutlu edecek bir sonuçla dönmek için sahada son dakikaya kadar mücadele edeceklerine inanıyoruz. Temennimiz 2 ayaklı maçın 1'inci ayağında Samsun'a döndüğümüz zaman lehimize bir sonuçla dönmeyi arzu ediyoruz. ve Samsun'da da bu işi bitirip hayallerimizi süsleyen, ideal olarak önümüze hedef olarak koyduğumuz Avrupa Kupalarında boy göstermek istiyoruz. Bu konuda da ümitliyiz. Taraftarlarımızın da desteğiyle inşallah Samsun'da bu işi bitireceğiz diyorum" dedi.

Samsunspor, bugün TSİ 18.30'da Atina Olimpiyat Stadyumu'nda basın toplantısı, saat 19.00'da da antrenman gerçekleştirip, maç saatini bekleyecek. Kırmızı-beyazlılar yarın TSİ ile 21.00'de Atina Olimpiyat Stadyumu'nda Panathinaikos ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

10:09
