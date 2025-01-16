Samsunspor\'un Hedefi Tarihin En İyi Sezonu

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SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Ligde kalmayı başardıktan sonra hedefimiz Samsunspor tarihinin en iyi sezonuna imza atmaktır" dedi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında 18 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 42 puana ulaştıktan sonra diğer hedefler için çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Thomas Reis, "2 puan ortalamasını devam ettirebilirsek bu bizim adımıza çok iyi olur. Her karşılaşma zor geçiyor. Geçen hafta Kayserispor maçı da zor geçti. Önümüzdeki hedeflerle alakalı insanlar Avrupa kupalarını hayal ediyor olabilirler. Ancak birincil hedefimiz ligde kalmak. Ligde kalmayı garantiledikten sonraki hedefim ise Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından bir tanesini yaşamak istiyoruz. Buna da zorlu Beşiktaş maçı ile başlayacağız. Sezonun geri kalan kısmında da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

'İKİNCİ YARIDA GÜZEL SONUÇLAR ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Şu ana kadar elde edilen başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Reis, "Topladığımız 36 puandan çok mutluyuz. İkinci yarı, ilk yarıya göre daha zor geçecek. Biz de nasıl bir performans göstereceğiz ona bakacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İlk devre Beşiktaş maçını iyi oynayarak kaybetmiştik. O günden bugüne çok güzel bir gelişim gösterdik. İkinci yarının ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Zor bir karşılaşma olacak ama takım olarak yeteri kadar özgüvenimiz var. En iyi sonucu almaya çalışacağız. Umarım istediğimiz sonuçla sahadan ayrılırız. Şu anki başarıyı yakalamak güzel bir duygu. Belki de sezon başı kimse bizden böyle bir başarı beklemiyordu. Transfer yasağımız var. Bu günlere gelmek kolay olmadı, bundan sonrası da zor olacaktır. Bugüne kadar çok iyi performans gösterdik ve ikinci yarıda da bunu devam ettirmemiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz konum nedeniyle baskı olacaktır ama bu baskıyı da doğru yönetmemiz gerecek. Bu baskının kendi adımıza iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda güzel sonuçlar almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.