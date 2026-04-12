Sane, Galatasaray\'ı Kocaelispor karşısında sırtladı

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Kocaelispor maçıyla bu sezonki 7. golünün kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların tek golünü Alman futbolcu Leroy Sane attı. Müsabakanın 30. dakikasında Ismail Jakobs'un sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Sane, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
30 yaşındaki futbolcu böylece hepsi ligde olmak üzere bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.
Maça 11'de başlayan Leroy Sane, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL
