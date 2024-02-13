SANKO Okulları Öğrencileri Bulgaristan\'da Yüzme Yarışlarına Katılacak

Spor

SANKO Okulları'nın 5 öğrencisi Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Bulgaristan da düzenlenecek yüzme yarışlarına katılacak milli takıma davet edildi.

Türkiye Yüzme Federasyonu, 2023-2024 yüzme sezonu içinde yer alan ve 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Soyfa'da düzenlenecek Tsvetnitsa Yüzme Turnuvasına bölge karması milli takımıyla katılacak.

SANKO Okulları öğrencilerinden Kadirhan Sağlam, Beril Tanrıtanır, Defne Su Demirbakan ve Yiğit Settar Evgülü milli takımda yer alacak.

Öğrencilerden Ali Emre Simitçi ise 26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgas şehrinde düzenlenecek 11'inci Swimming Talent Cup Yüzme Müsabakasına Türkiye Bölge Karması Milli Takımında Türkiye'yi temsil etme gururunu yaşayacak.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, milli takımda okullarını ve Gaziantep'i, dolayısıyla Türkiye'yi, temsil edecek öğrencileri ile gurur duyduklarını belirterek, yüzme öğretmenleri Meltem Kalkan ve Mehmet Ali Karakuş'u da kutlayarak, milli takıma başarılar diledi. - GAZİANTEP