SANKO Okulları Öğrencileri Bulgaristan\'da Yüzme Yarışlarına Katılacak

SANKO Okulları'nın 5 öğrencisi Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Bulgaristan da düzenlenecek yüzme yarışlarına katılacak milli takıma davet edildi.
Türkiye Yüzme Federasyonu, 2023-2024 yüzme sezonu içinde yer alan ve 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Soyfa'da düzenlenecek Tsvetnitsa Yüzme Turnuvasına bölge karması milli takımıyla katılacak.
SANKO Okulları öğrencilerinden Kadirhan Sağlam, Beril Tanrıtanır, Defne Su Demirbakan ve Yiğit Settar Evgülü milli takımda yer alacak.
Öğrencilerden Ali Emre Simitçi ise 26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgas şehrinde düzenlenecek 11'inci Swimming Talent Cup Yüzme Müsabakasına Türkiye Bölge Karması Milli Takımında Türkiye'yi temsil etme gururunu yaşayacak.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, milli takımda okullarını ve Gaziantep'i, dolayısıyla Türkiye'yi, temsil edecek öğrencileri ile gurur duyduklarını belirterek, yüzme öğretmenleri Meltem Kalkan ve Mehmet Ali Karakuş'u da kutlayarak, milli takıma başarılar diledi. - GAZİANTEP
Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade ederek, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını ve başvuru şartlarını açıkladı.
Yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, "Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak" dedi.
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtube fenomeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde masaj salonunu açma sebepleri ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
Son Dakika › Spor › SANKO Okulları Öğrencileri Bulgaristan'da Yüzme Yarışlarına Katılacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?