SANKO Okulları Öğrencileri Bulgaristan'da Yüzme Yarışlarına Katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

SANKO Okulları Öğrencileri Bulgaristan'da Yüzme Yarışlarına Katılacak

SANKO Okulları Öğrencileri Bulgaristan\'da Yüzme Yarışlarına Katılacak

SANKO Okulları'nın 5 öğrencisi Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Bulgaristan'da düzenlenecek yüzme yarışlarına katılacak milli takıma davet edildi. Öğrenciler, Türkiye'yi temsil etme gururunu yaşayacaklar.

13.02.2024 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANKO Okulları'nın 5 öğrencisi Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Bulgaristan da düzenlenecek yüzme yarışlarına katılacak milli takıma davet edildi.

Türkiye Yüzme Federasyonu, 2023-2024 yüzme sezonu içinde yer alan ve 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Soyfa'da düzenlenecek Tsvetnitsa Yüzme Turnuvasına bölge karması milli takımıyla katılacak.

SANKO Okulları öğrencilerinden Kadirhan Sağlam, Beril Tanrıtanır, Defne Su Demirbakan ve Yiğit Settar Evgülü milli takımda yer alacak.

Öğrencilerden Ali Emre Simitçi ise 26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgas şehrinde düzenlenecek 11'inci Swimming Talent Cup Yüzme Müsabakasına Türkiye Bölge Karması Milli Takımında Türkiye'yi temsil etme gururunu yaşayacak.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, milli takımda okullarını ve Gaziantep'i, dolayısıyla Türkiye'yi, temsil edecek öğrencileri ile gurur duyduklarını belirterek, yüzme öğretmenleri Meltem Kalkan ve Mehmet Ali Karakuş'u da kutlayarak, milli takıma başarılar diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Bulgaristan, Türkiye, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SANKO Okulları Öğrencileri Bulgaristan'da Yüzme Yarışlarına Katılacak - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 12:28:11. #1.11#
SON DAKİKA: SANKO Okulları Öğrencileri Bulgaristan'da Yüzme Yarışlarına Katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement