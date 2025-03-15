Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 5 Kategoride Şampiyon Oldu

Erkek voleybol takımı il müsabakalarında 5 kategoride şampiyonluk yaşayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımının kaptanları, şampiyonluk kupaları ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonunda büyük bir başarıya imza atarak il müsabakalarında 5 farklı kategoride şampiyonluk kazandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, şampiyon sporcuları makamında kabul etti. Ziyarette, erkek voleybol takımının genç erkekler, yıldız erkekler, küçük erkekler, midi erkekler ve bölgesel lig kategorilerindeki şampiyonluklarının ardından elde edilen 5 kupa, takım kaptanları tarafından Gülpınar'a sunuldu. Bu şampiyonluklarla büyükşehir belediyesinin takımları Şanlıurfa'yı, bölgesel müsabakalarda temsil etme hakkı kazandı.

Ziyarete, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Küçük ve Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cenap Turgut da katıldı. Gülpınar, sporcular ve antrenörlerle yakından ilgilenerek, takımın elde ettiği şampiyonlukları takdirle karşıladı. Sporculara olan desteğini sürdüreceğini vurgulayan Gülpınar, şampiyon sporcu ve antrenörlerini kutlayarak, bölgesel müsabakalarda başarılarının devamını diledi.

Şampiyon sporcular ise kendilerine verilen destekten dolayı Gülpınar'a teşekkürlerini ileterek, elde ettikleri başarıyı kendisine armağan ettiklerini belirttiler. Ziyaretin sonunda Gülpınar, şampiyon sporcu ve antrenörlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Spor üzerine keyifli bir sohbetin ardından, ziyaret toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ŞANLIURFA