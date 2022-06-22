ŞANLIURFA - Dezavantajlı çocuklara Beşiktaş forması dağıtıldı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Dezavantajlı çocuklara Beşiktaş forması dağıtıldı

22.06.2022 17:50

Beşiktaş tarafından Şanlıurfa'da yetim ve engelli 650 çocuğa forma hediye edildi.

Beşiktaş tarafından Şanlıurfa'da yetim ve engelli 650 çocuğa forma hediye edildi.

Beşiktaş Kulübü tarafından organize edilen ve iş adamları Bahtiyar Kaya, Leo Yılmaz ve Sabri Ortak'ın finansman desteği sağladığı bir grup Beşiktaş taraftarı, Şanlıurfa'da bazı engelli ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.

Buradaki çocuklarla yakından ilgilenen Beşiktaşlı grup, çocuklara takımlarının formalarını hediye eti.

Beşiktaş formasına kavuşan çocukların sevinci, katılımcıları duygulandırdı.

İş adamı Bahtiyar Kaya, gazetecilere, sosyal sorumluluk projesi kapsamında forma dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projenin diğer takımlara da örnek olmasını isteyen Kaya, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki dezavantajlı çocuklara ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Çocukların sevincinin her şeye değdiğini vurgulayan Kaya, "Bugüne kadar yaklaşık 2 bin forma dağıttık. Formaların yarısını ziyaret ettiğimiz dezavantajlı çocuklara bizzat dağıttık. Diğer formaları ise sosyal medya üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Şanlıurfa'da da 650 forma dağıtacağız." dedi.

Kanada'da yaşayan Leo Yılmaz ise projenin kendi memleketi Şanlıurfa'da uygulanacağını duyunca bizzat katılmaya karar verdiğini dile getirdi.

Sabri Ortak da çocukların yüzündeki tebessüm için herkesin elinden geldiğince çaba göstermesini istedi.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ŞANLIURFA - Dezavantajlı çocuklara Beşiktaş forması dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Dezavantajlı çocuklara Beşiktaş forması dağıtıldı - Son Dakika
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