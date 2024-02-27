Şanlıurfa, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Maçıyla Turizme Katkı Sağlayacak

Spor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının kent turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve kültürel mirasıyla ünlü şehri, Türk futbolu adına önemli bir mücadeleye tanık olmaya hazırlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa heyecanı, 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'da Şanlıurfa'da yaşanacak.

Final maçının turizme ivme kazandıracağını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfa'nın Göbeklitepe yılı ilan edilmesi, UNESCO Müzik Şehri seçilmesi, İslam Ülkeleri Turizm Başkenti seçilmesi, şimdi de Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacak olması, Şanlıurfa'yı gündemde tutması açısından önemli gelişmelerdir. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünya spor kamuoyu açısından ilgiyle takip edilen bir müsabakadır. Bu derbinin Şanlıurfa'da gerçekleştiriliyor olması turizm açısından, spor kültürü ve genç nüfus açısından, ekonomik katkı açısından, turizm imkanları açısından, şehrimize olumlu katkılarda bulunacaktır. Kentimizin genel kalkınmasına ve tanıtımına büyük fayda sağlayacaktır. Şanlıurfa, her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilecek zengin bir potansiyele sahiptir. Sonuç olarak gerçekleştirecek olan kupa finalinin centilmence oynanmasını diliyor, ülkemizin güzide iki takımına da başarılar diliyorum" dedi.

Turizm İşletmecisi Rahime Yaşar ise, "İl bahar sezonu periyotumuza denk gelmesi sebebiyle zaten aktif olan bir dönemin içerisine denk geldi bu etkinlik. Urfa'da şu anda 8 bin civarında yatak kapasitemiz var. Bu bizim için hiçbir önem arz etmiyor çünkü Urfalılar evlerinin kapılarını açacaklar. Dolaysıyla bizim şu an milyon tane yatağımız var. Turizm sezonuna denk gelmesi, bu tür etkinlikler şehirleri tanıtımına inanılmaz derecede katkı sunmaktadır. Bununla birlikte ilkbahar periyodunu çok yüksek ivme ile kapatacağımızı düşünüyorum. 11 Nisan haftası ve bayrama denk gelmesi otellerimiz rezervasyona kapalı, tur operatörlerimiz de bu yönde çalışmalar yapıyorlar. Hem sokak lezzetlerimiz hem restoranlarımız sezona hazırlanmışlardı. Gelenlere bizim tavsiyemiz, 3 gün öncesinden yemek yemeyi bıraksınlar. Urfa'nın bütün lezzetlerini kendilerine tattıracağız" ifadelerini kullandı.

Kent, 2010 yılında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası final maçına da ev sahipliği yapmıştı. - ŞANLIURFA