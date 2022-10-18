Şanlıurfa haberleri | Karaköprü'de yeni spor sahalarının yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Şanlıurfa haberleri | Karaköprü'de yeni spor sahalarının yapım çalışmaları sürüyor

18.10.2022 17:09
Şanlıurfa haberleri | Karaköprü'de yeni spor sahalarının yapım çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa haberleri: Karaköprü Belediyesinin ilçedeki gençlerin spor yapması için Seyrantepe, Atakent ve Doğukent mahallelerine kazandıracağı sentetik çim sahaların yapım çalışmaları yoğun bir çalışmayla sürüyorKaraköprü Belediyesinin gençler için ilçeye kazandıracağı spor tesislerinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Karaköprü Belediyesinin ilçedeki gençlerin spor yapması için Seyrantepe, Atakent ve Doğukent mahallelerine kazandıracağı sentetik çim sahaların yapım çalışmaları yoğun bir çalışmayla sürüyor

Karaköprü Belediyesinin gençler için ilçeye kazandıracağı spor tesislerinin yapım çalışmaları devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin girişimleriyle, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla ilçe merkezinde Seyrantepe, Atakent ve Doğukent Mahallelerine kazandırılacak olan sentetik çim sahaların yapımına hemen başlanırken, kısa sürede çalışmaların tamamlanıp sahaların faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Başkan Baydilli'nin geçtiğimiz günlere gençlere müjdesini verdiği sentetik çim sahaların yapımına zaman kaybetmeden başlanırken, tamamlandığında sahaların gençlerin spor yapabilecekleri, güvenle oyun oynayabilecekleri alanlar olacağı belirtildi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçeye her kesimi düşünerek hizmet sunduklarını belirterek gençlerin de spor yapabilecekleri ve güvenle oyun oynayabilecekleri alanlar oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek," Karaköprü ilçemize her anlamda hizmet etmek için kafa yoruyoruz ve harekete geçiyoruz. İlçedeki gençlerimizin uygun ortamda spor yapabilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla 3 tane mahallemize sentetik çim saha kazandıracağımızı söylemiştik. İhale sürecinin ardından zaman kaybetmeden çalışmalara başladık ve temel kısmını bitirdik. Seyrantepe, Atakent ve Doğukent Mahallelerimize kazandıracağımız sahaların çalışmaları inşallah kısa süre sonra tamamlanacak ve buradaki gençlerimize bu sahaları sunacağız. 800 metrekare alan üzerine standart boyutlarda yapılacak olan sahalarımızda gençlerimiz top oynayacak, spor yapacak ve en önemlisi güvenli bir şekilde, güzel bir zeminde koşturacaklar. Sahaların ilçemize kazandırılmasında katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu beye ilçemiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Baydilli merkezdeki sahaların yanında 12 kırsal mahalleye de sentetik çim saha kazandıracaklarını sözlerine ekledi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Metin Baydilli, Hisarcık, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfa haberleri | Karaköprü'de yeni spor sahalarının yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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