Şanlıurfa Yüzme Takımı, Okul Sporları Turnuvasında 21 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Yüzme Takımı, Okul Sporları Turnuvasında 21 Madalya Kazandı

Şanlıurfa Yüzme Takımı, Okul Sporları Turnuvasında 21 Madalya Kazandı

Şanlıurfa'nın genç yüzücüleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yüzme kursunun ardından katıldıkları okul sporları yüzme yarışmasında 21 madalya elde etti. Sporcular, Gaziantep'te düzenlenecek bölge yarışmalarında Şanlıurfa'yı temsil edecek.

26.02.2025 11:10  Güncelleme: 11:12
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik düzenlediği yüzme kursunda başarılı olan sporcular, okulları adına katıldığı ıl yüzme turnuvasında 21 madalya kazandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan yüzme havuzlarında alt yapıdan yetişerek başarılı olan sporcular okulları adına girdikleri okul sporları yüzme yarışmasında derece yaptı. Okul sporları yüzme yarışmasında, öğrenciler küçükler ve büyükler A kategorisinde 11 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme havuzlarında antrenmanlarını sürdüren sporcular, Gaziantep'te düzenlenecek olan bölge yarışmalarına katılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yüzme Takımı Antrenörü Sait Işık, okul sporları yüzme yarışmasında sporcularının 21 madalya kazanarak Şanlıurfa'yı Gaziantep'te düzenlenecek olan bölge yarışmalarında temsil edeceğini söyledi.

Yarışmalarda derceler elde ederek yüzmede büyük bir başarı yakaladıklarını anlatan sporcular ise kendilerine destek sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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