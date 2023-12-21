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Şanlıurfaspor, Ahlatcı Çorum FK ile berabere kaldı - Son Dakika
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Şanlıurfaspor, Ahlatcı Çorum FK ile berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör İrfan Buz, oyuncularının ellerinden geleni yaptığını ancak beraberlikle ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtti. Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise 1-1 skorun adaletli olduğunu söyledi.

Şanlıurfaspor, Ahlatcı Çorum FK ile berabere kaldı
21.12.2023 - 20:35,
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kalan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, oyuncuların ellerinden geleni yaptığını ancak ancak sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtti.

11 Nisan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buz, iyi bir kadroya sahip Ahlatcı Çorum FK ile çok önemli bir maça çıktıklarını söyledi.

Kendi takımı için her puanın önemli olduğunu ifade eden Buz, şöyle konuştu:

"Özellikle ilk devre yüzde 60 top bizdeydi. Birkaç tane pozisyonumuz da vardı. Rakibimize baktığımızda bir tane pozisyonu vardı, oda penaltı oldu. Onun haricinde rakibimiz çok fazla pozisyona girmedi. Arkadaşlarımızın genel anlamda iyi bir müsabaka çıkardıklarını düşünüyorum. 1-0'dan sonra golü atmamız da çok önemliydi. Çünkü geri dönmek de önemli. Kazanmak istedik. Dengeyi sağlamak durumundasınız ve onu yapmaya çalıştık. Maalesef gereken golü bulamadık ve berabere kaldık. Ancak takımdan memnunum. Oyuncular bu müsabakada ellerinden gelen her şeyi yaptı ama berabere kaldık. İlk yarıdaki son müsabakamız Manisa'da olacak ve oraya da puanlar için gideceğiz. Bizim açımızdan önemli bir müsabaka. Ondan sonra ilk devreyi bitirmiş olacağız."

Özbalta: "Bence 1-1 adaletli bir skor"

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ilk yarı durgun, ikinci yarı ise biraz daha hareketli ve topa sahip bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

İlk golü bulduklarını ancak erken gol yiyince devreye beraberlikle girdiklerini aktaran Özbalta, şunları söyledi:

"Takımın ikinci yarıda daha iyi işler yaptığını gördük. Son dört haftada 10 puan güzel ama bugün bazı eksiklerimiz gözüktü. Bazen hedefe giderken bu tarz durgun oynadığınızda, istediklerinizi sahaya yansıtamadığınızda yenilmemek de iyidir. Devre arasındaki direktiflerden sonra oyuncuların verdiği tepki ve olumlu oyun bizi daha mutlu etti. Çünkü bu takımda daha fazlası var. Bence 1-1 adaletli bir skor. Bizim hedefimiz tabii ki yukarıya doğru çıkmak. Her hafta bir basamak daha yukarı çıkmak. Antrenmanlarda yaptığımız organizasyonları daha iyi sahaya yansıtıp, yedili makasın içine kendimizi atmaya çalışıyoruz. Pazartesi zaten kendi sahamızda Boluspor'la devrenin son maçına çıkacağız. Taraftarımıza bir galibiyet hediye ederek devre arasına girmek istiyoruz."

Kaynak: AA
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