ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 3 oyuncu transferiyle kadrosunu güçlendirdi - Son Dakika
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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 3 oyuncu transferiyle kadrosunu güçlendirdi

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 3 oyuncu transferiyle kadrosunu güçlendirdi

Trendyol 1. Lig takımlarından ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Manisa FK'dan kaleci Muhammed Alperen Uysal, Kocaelispor'dan orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin ve Kasımpaşa'dan defans oyuncusu Bilal Selamet'i transfer etti.

09.02.2024 23:49
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, transfer ettiği 3 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Manisa FK'dan kaleci Muhammed Alperen Uysal ve Kocaelispor'dan orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Şanlıurfaspor, Kasımpaşa'dan defans oyuncusu Bilal Selamet'i de 3,5 yıllığına renklerine bağladı.

Kaynak: AA

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