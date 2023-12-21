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Şanlıurfaspor ve Ahlatcı Çorum FK Berabere Kaldı - Son Dakika
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Şanlıurfaspor ve Ahlatcı Çorum FK Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, evinde Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Ozan Sol'un penaltıdan attığı golüne Muhammet Arslantaş karşılık verdi.

Şanlıurfaspor ve Ahlatcı Çorum FK Berabere Kaldı
21.12.2023 - 19:07,  Güncelleme: 19:22
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STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Ömer Lütfü Aydın, Yusuf Susuz

ŞANLIURFASPOR: Tokotaev - Semih Karadeniz, Mehmet Yiğit, Mboula (Dk. 51 Pape-Alioune), Barış Gök, Cumali Bişi, Barış Ekincier (Dk. 71 Alhassan Toure), Abdullah Aydın, Thill (Dk. 79 Adem Eren Kabak), Mert Çapar, Muhammet Arslantaş (Dk. 71 Enver Cenk Şahin)

AHLATCI ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Atakan Cangöz, Ologo, Zargo Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Ozan Sol (Dk. 67 Eren Aydın), Atakan Akkaynak (Dk. 86 Suat Kaya), Gökhan Karadeniz (Dk. 74 Murat Yıldırım), Ahmet İlhan Özek (Dk. 85 Guluk), Ahmet Sağat (Dk. 67 Verheijdt)

GOLLER: Dk. 37 Muhammed Arslantaş (Şanlıurfaspor) - Dk. 33 (P) Ozan Sol (Ahlatcı Çorum FK)

SARI KARTLAR: Enver Cenk Şahin (Şanlıurfaspor) - Ahmet İlhan Özek, Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)

Şanlıurfaspor, 1'nci Lig'in 17'inci haftasında sahasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı.

33'üncü dakikada Ahlatcı Çorum FK penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ozan Sol, topu ağlara buluşturdu: 0-1.

37'nci dakikada Semih Karadeniz'in pasında kale önünde topla buluşan Muhammet Arslantaş, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA
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Çorum Belediyespor, Şanlıurfaspor, Karadeniz, Ozan Sol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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