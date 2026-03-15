Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı - Son Dakika
Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı

Saran\'a söz vermiş! Tedesco\'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı
15.03.2026 11:33
Saran\'a söz vermiş! Tedesco\'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'deki kötü sonuçların ardından yapılan toplantıda teknik direktör Domenico Tedesco ve yönetim, yola devam kararı aldı. Tedesco'nun, Sadettin Saran'a Gaziantep maçı sonrası sakat oyuncuların dönüşüyle birlikte seri yapacaklarına dair söz verdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, teknik direktör Domenico Tedesco ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından sarı-lacivertli yönetim, Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yola devam etme kararı aldı.

"SAKATLAR DÖNECEK, SERİ YAPACAĞIZ"

Beyaz TV'nin haberine göre Domenico Tedesco, toplantıda yönetime takımın performansını düzelteceğine dair güvence verdi. İtalyan teknik adamın, "Bu oyunu düzelteceğim. Gaziantep maçı sonrası sakatlar dönecek ve seri yapacağız. Söz veriyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

SARAN: GEREKLİ ÜLTİMATOMLAR VERİLDİ

Chobani Stadı'ndaki kulüp binasında yapılan toplantının ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, oynanan futbolun kulübe yakışmadığını belirterek teknik ekip ve takım kaptanlarıyla görüşme yaptıklarını söyledi.

Saran açıklamasında, "Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Primler verilmemiş gibi spekülasyonlar var, hak edilip de verilmeyen prim yok. Bunları söyleyenler yalan söylüyor. Dün oynanan futbol, bugüne kadar söylediğimiz futbolun tam dışındaydı. Çok şaşırdık ve çok üzüldük." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Spor Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    tedesco ne yapsın arka arkaya süper Ligin devleri geldi Kasımpaşa Antalya Karagümrük birde üstüne İngiltere süper ligi 8 0 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    iş işten geçtikten sonra yazıklar olsun size. 7 0 Yanıtla
  • 250934 250934:
    Bu başkanda yapamadı yönetimde fiş çıktı futbolcujj ki arda fos çıktı , Skiniar guenduzi asensio birazcıkta Kerem ve İsmail gerisi o klubun topçusu değil 2 1 Yanıtla
  • Seydi Bağdat Seydi Bağdat:
    Atı alan üsküdarı geçti bundan sonra seri yapsanız ne olacak ki zaten bu yönetim ve teknik kadronun seri yapacağınıza zerre kadar güvenim yok 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı - Son Dakika
