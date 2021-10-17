Sarı-kırmızılı takımda Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edildi

Galatasaray'da 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Sarı-kırmızılılarda, 2020 dönemi idari ve mali yönden ibra edildi. Galatasaray'da cumartesi günü, 2019 dönemi mali yönden ibra edilirken, idari olarak ibra edilmemişti.

Galatasaray'da koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan 2020 olağan genel kurul toplantısında oy verme işlemi sona erdi. Sarı-kırmızılılarda Mustafa Cengiz yönetimi, 2020 dönemi idari ve mali yönden ibra edildi. MUSTAFA CENGİZ YÖNETİMİ İKİ YÖNDEN DE İBRA EDİLDİ Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası ile denetim kurulunun ibrası üyelerin oyuna sunuldu. Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2020 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.

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