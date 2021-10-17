Sarı-kırmızılı takımda Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edildi

Galatasaray'da koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan 2020 olağan genel kurul toplantısında oy verme işlemi sona erdi. Sarı-kırmızılılarda Mustafa Cengiz yönetimi, 2020 dönemi idari ve mali yönden ibra edildi.
Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası ile denetim kurulunun ibrası üyelerin oyuna sunuldu. Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2020 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.
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