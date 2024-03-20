Sarıgöl Belediyespor, Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na forma hediye etti

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Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Sarıgöl Belediye spor Kulüp Başkanı Mehmet Akkoyun ve teknik heyet tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Sarıgöl Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Akkoyun yaptığı açıklama şunları söyledi: "Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu'nun yenilenmesi, içinde olimpik yüzme havuzu da bulunan spor kompleksine, mahallerimizdeki yeni halı saha tesislerinin kazandırılmasına yönelik projelere, spora ve sporculara büyük destek veren önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek Şampiyon Sarıgöl Belediyespor'umuzun hatıra formasını yönetim, teknik heyet ve futbolcularımız adına hediye ettik." dedi. - MANİSA