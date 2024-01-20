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Sarıgöl Belediyespor, yenilmezlik serisini sürdürerek birinci oldu - Son Dakika
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Sarıgöl Belediyespor, yenilmezlik serisini sürdürerek birinci oldu

Manisa 1. Amatör Salihli B Grubunda mücadele veren Sarıgöl Belediyespor, Alaşehir Üzümovalı futbol takımını 2-0 yenerek ligi namağlup ve puan kayıpsız birinci olarak tamamladı. Sarıgölspor taraftarları ve Dallas Tayfa Grubu da takımlarını destekledi.

Sarıgöl Belediyespor, yenilmezlik serisini sürdürerek birinci oldu
20.01.2024 - 17:44,
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Manisa 1. Amatör Salihli B Grubunda mücadele veren Sarıgöl Belediyespor 14 maçta yenilmezlik unvanını elinde bulundurduğu maçta Alaşehir Üzümovalı futbol takımını Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu'nda 2-0 yenerek ligi namağlup ve puan kayıpsız birinci olarak tamamladı.

Karşılaşma öncesi Alaşehir Üzümovalı takımı kaptanı tarafından jest yapılarak Sarıgöl Belediyespor kaptanına çiçek verildi.

Sarıgölspor taraftarları ve Dallas Tayfa Grubu da maç boyunca takımlarını destekledi.

Sarıgöl Belediyespor Teknik Direktörü Ercan Akdeniz, "Lig boyunca birlik ve beraberlik içinde her maça çıktık. Oyuncularım disiplinden ayrılmadı. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Hiç puan kaybetmeden namağlup birinci olmak çok güzel bir duygu. Tüm futbolcu ve teknik ekibi kutluyorum." dedi.

Kulüp Başkanı Mehmet Akkoyun ise, "Tüm oyuncularımı ve teknik heyeti kutlarım. Takımımız tamamen yerli oyunculardan kurulu. Şampiyonluk Sarıgöl'e yakıştı bizleri bu sevinci yaşatanlara teşekür ederim." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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