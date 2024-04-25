Sarıgöl'de Liseler Arası Voleybol ve Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Sarıgöl'de Liseler Arası Voleybol ve Futbol Turnuvası Başladı

Sarıgöl\'de Liseler Arası Voleybol ve Futbol Turnuvası Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün iş birliğinde liseler arası kızlar ve erkekler voleybol ve futbol turnuvası başladı. Turnuvalara Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi voleybol ve futbol takımlarının katılacağını ifade eden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, dereceye giren okulların kupalarının ve madalyalarının 19 Mayıs törenlerinde verileceğini belirtti.

25.04.2024 10:54
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün iş birliğinde liseler arası kızlar ve erkekler voleybol ve liseler arası futbol turnuvası başladı.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda oldukça çekişmeli başlayan voleybol karşılaşmalarının yanı sıra bir yandan da Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu'nda liseler arası futbol maçlarına başlandı.

Turnuvalara Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi voleybol ve futbol takımlarının katılacağını ifade eden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bir yandan spora yönlendirirken bir yandan da dostluk, kardeşlik ve mücadele etme yeteneklerini geliştirmek amacındayız. Sporla boş zamanlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz. Liseler arası voleybol ve futbol dallarında dereceye giren okulların kupaları ve madalyaları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde verilecektir. Tüm takımlarımıza başarılar dilerim." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sarıgöl'de Liseler Arası Voleybol ve Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika

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