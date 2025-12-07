Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor ilk galibiyetini deplasmanda aldı

Manisa Süper Amatör Lig C Grubunda mücadele eden Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor ligin 3. haftasında ilk galibiyetini deplasmanda Köprübaşı Belediye Gençlikspor'u 4-2 yenerek aldı.

Manisa Süper Amatör Küme 2025-2026 Ferdi Zeyrek Sezonu C Grubunda mücadele eden Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor ligin 3. haftasında deplasmanda Köprübaşı Belediye Gençlikspor ile karşılaştı. İlk 2 haftada 1 beraberlik 1 mağlubiyet alan Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor deplasmanda sahadan 4-2 galip ayrılarak hem ilk galibiyetini elde etti hem de puanını 4'e yükseltti.

Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor Başkanı Tufan Dede, "Sarıgöl zoru sever. Köprübaşı deplasmanından 4-2'lik galibiyet ile dönüyoruz. Gollerimizi Gökhan (2), Halil ve Hüseyin Etaban attı. Tüm futbolcularımı kutlarım." dedi. - MANİSA