Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor ilk galibiyetini deplasmanda aldı
Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor ilk galibiyetini deplasmanda aldı

Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor ilk galibiyetini deplasmanda aldı
07.12.2025 17:12  Güncelleme: 17:15
Manisa Süper Amatör Lig C Grubunda mücadele eden Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor, 3. haftada deplasmanda Köprübaşı Belediye Gençlikspor'u 4-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Manisa Süper Amatör Lig C Grubunda mücadele eden Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor ligin 3. haftasında ilk galibiyetini deplasmanda Köprübaşı Belediye Gençlikspor'u 4-2 yenerek aldı.

Manisa Süper Amatör Küme 2025-2026 Ferdi Zeyrek Sezonu C Grubunda mücadele eden Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor ligin 3. haftasında deplasmanda Köprübaşı Belediye Gençlikspor ile karşılaştı. İlk 2 haftada 1 beraberlik 1 mağlubiyet alan Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor deplasmanda sahadan 4-2 galip ayrılarak hem ilk galibiyetini elde etti hem de puanını 4'e yükseltti.

Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor Başkanı Tufan Dede, "Sarıgöl zoru sever. Köprübaşı deplasmanından 4-2'lik galibiyet ile dönüyoruz. Gollerimizi Gökhan (2), Halil ve Hüseyin Etaban attı. Tüm futbolcularımı kutlarım." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
