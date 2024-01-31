Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü, güreşçilere başarılar diledi

Spor

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin ile birlikte önümüzdeki hafta Edirne'de yapılacak olan Okullararası Serbest Güreş Turnuvasında Manisa'yı temsil edecek olan güreşçileri antreman yaptıkları salonda ziyaret ederek müsabaka öncesi başarılar diledi.

Okullar arası Serbest Güreş Turnuvasında Manisa'yı temsil edecek olan güreşçiler Edirne'deki turnuva öncesi çalışmalarına devam ediyor. Turnuvaya hazırlanan güreşçileri ziyaret ederek moral veren Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Beden Eğitimi Öğretmeni Salih Gürsoy tarafından yetiştirilen ilçemiz Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu, Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Güreş Takımımız Sarıgöl Belediyesi Pazarıyerinin üst katında antrenmanlarını yapıyorlar. Edirne'de yapılacak olan Okullararası Serbest Güreş Turnuvasında Manisa ilimizi temsil edecek olan 48 kilogramda Ahmet Can Sönmez ve 57 kilogramda Beytullah Şeker'e başarılar dilerim." dedi.

Ortaokul Güreş Takımını çalıştıran Beden Eğitimi öğretmeni ve antrenörleri Salih Gürsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokul Veysel Çetin'in ziyaretlerinden memnun olduklarını dile getirerek güreş sporuna desteklerinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA