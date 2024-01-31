Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü, güreşçilere başarılar diledi

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin ile birlikte önümüzdeki hafta Edirne'de yapılacak olan Okullararası Serbest Güreş Turnuvasında Manisa'yı temsil edecek olan güreşçileri antreman yaptıkları salonda ziyaret ederek müsabaka öncesi başarılar diledi.
Okullar arası Serbest Güreş Turnuvasında Manisa'yı temsil edecek olan güreşçiler Edirne'deki turnuva öncesi çalışmalarına devam ediyor. Turnuvaya hazırlanan güreşçileri ziyaret ederek moral veren Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Beden Eğitimi Öğretmeni Salih Gürsoy tarafından yetiştirilen ilçemiz Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu, Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Güreş Takımımız Sarıgöl Belediyesi Pazarıyerinin üst katında antrenmanlarını yapıyorlar. Edirne'de yapılacak olan Okullararası Serbest Güreş Turnuvasında Manisa ilimizi temsil edecek olan 48 kilogramda Ahmet Can Sönmez ve 57 kilogramda Beytullah Şeker'e başarılar dilerim." dedi.
Ortaokul Güreş Takımını çalıştıran Beden Eğitimi öğretmeni ve antrenörleri Salih Gürsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokul Veysel Çetin'in ziyaretlerinden memnun olduklarını dile getirerek güreş sporuna desteklerinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de kızamık vakalarının artmasıyla ilgili olarak aşılamaya dikkat çekti. Aşılamada başarı elde edildiğini belirten Yavuz, aşısız gruplarda hastalığın yayıldığını ve gebelerin aşılanmasına dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
2014 yılında yayınlanmaya başlayan Cennet Mahallesi dizisinde 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis'in son hali görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkat çeken Halis, kilo vererek cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu gösterdi.
İstanbul'da trafik sorununu çözmek amacıyla tüm gişeler kaldırılıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarındaki gişelerin kaldırılacağını duyurdu. Gişelerin kaldırılmasıyla trafiğin daha rahat ve kesintisiz akması hedefleniyor.
İstanbul TEM Otoyolu'nda yaşanan saldırı olayının ardından Solo Holding patronu Hakan Cengiz ve şirketi hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya çıktı. Salih Karakoç, alacaklarını tahsil edemediğini ve maketten satılan dairelerin teslim edilmediğini iddia etti. Ayrıca, Cengiz'in mağdurlara tahsil edilemeyen Euro çekleri verdiği ve maketler üzerinden konut satışı yapıldığı iddiaları da gündeme geldi.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'ye Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı. Genç futbolcu için gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Şişli Belediye Başkanı ve halen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül belirlendi. CHP Ordu İl Teşkilatı, Sarıgül'ün adaylığını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iletti ve Özel de bu talebe olumlu yaklaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son Dakika › Spor › Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü, güreşçilere başarılar diledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?