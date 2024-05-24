Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi, Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvasında Şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi, Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvasında Şampiyon

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi, Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvasında Şampiyon

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen liseler arası masa tenisi turnuvasında Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi, hem kızlarda hem de erkeklerde birinci oldu. Turnuvada dereceye giren okullara kupa ve madalyalar, Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü tarafından verildi.

24.05.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası erkekler ve kızlar masa tenisi turnuvasının şampiyonu hem kızlarda hem de erkeklerde Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu.

Sarıgöl Gençlik ve Spor Müdürlüğü binasında düzenlenen liseler arası masa tenisi turnuvasının kızlar ve erkekler final müsabakası sonunda kızlarda Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci olurken, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi ikinci, Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi de üçüncü oldu.

Erkeklerde masa tenisi finallerinde Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci olurken, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi de üçüncü oldu.

Dereceye giren okulların kupa ve madalyaları Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım tarafından verildi. Yıldırım, "Düzenlemiş olduğumuz liseler arası erkekler ve kızlar masa tenisi turnuvası heyecanlı geçti. Genç sporcularımızı ve öğretmenlerini kutlarım." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Gençlik, Sarıgöl, Manisa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi, Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvasında Şampiyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:34 BM’nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i gözyaşlarına boğdu BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
09:13 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
10:28 Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı
10:28 Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi! Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi
10:17 Wanda Nara, 18 sitesinde hesap açtı Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
10:13 Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı
10:08 “Kendini yaktı“ denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı "Kendini yaktı" denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı
09:40 Eski Çevre Bakanı Bayraktar’dan ’’Aile dostlarına ihale’’ iddialarına çok sert tepki gösterdi Eski Çevre Bakanı Bayraktar'dan ''Aile dostlarına ihale'' iddialarına çok sert tepki gösterdi
09:25 Kutlamada Zeki Demirkubuz’u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan’a küfretti Kutlamada Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 11:31:12. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi, Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvasında Şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement