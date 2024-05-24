Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi, Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvasında Şampiyon

Spor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası erkekler ve kızlar masa tenisi turnuvasının şampiyonu hem kızlarda hem de erkeklerde Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu.

Sarıgöl Gençlik ve Spor Müdürlüğü binasında düzenlenen liseler arası masa tenisi turnuvasının kızlar ve erkekler final müsabakası sonunda kızlarda Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci olurken, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi ikinci, Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi de üçüncü oldu.

Erkeklerde masa tenisi finallerinde Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci olurken, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi de üçüncü oldu.

Dereceye giren okulların kupa ve madalyaları Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım tarafından verildi. Yıldırım, "Düzenlemiş olduğumuz liseler arası erkekler ve kızlar masa tenisi turnuvası heyecanlı geçti. Genç sporcularımızı ve öğretmenlerini kutlarım." dedi. - MANİSA