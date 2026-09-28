Sarıgöllü avcı Karataş, 24 Ekim'de Sırbistan'da Türkiye adına mücadele edecek - Son Dakika
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Sarıgöllü avcı Karataş, 24 Ekim'de Sırbistan'da Türkiye adına mücadele edecek

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Sarıgöllü avcı Karataş, 24 Ekim\'de Sırbistan\'da Türkiye adına mücadele edecek
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Manisa Sarıgöl'de yaşayan avcı Ethem Tolga Karataş, Uşak'taki St. Hubert Milli Takım Seçmeleri'nde 24 Ekim'de Sırbistan'daki Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Karataş, Sırbistan'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan avcı Ethem Tolga Karataş, Uşak'ta düzenlenen St. Hubert Milli Takım Seçmeleri'nde elde ettiği dereceyle 24 Ekim'de Sırbistan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Uşak'ta düzenlenen St. Hubert Milli Takım Seçmeleri'nde başarılı olan Sarıgöllü avcı Ethem Tolga Karataş, Sırbistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele edecek. Karataş'ın yarışmada birlikte mücadele edeceği av köpeklerinden sarı-beyaz renkli Şereften Hugo ikincilik, siyah renkli Dora ise üçüncülük elde etti.

Küçük yaşlardan itibaren avcılığa ve av köpeklerine ilgi duyduğunu belirten Karataş, avcılığı bilinçli ve kanunlara uygun şekilde yaptığını söyledi. Bir dönem Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanlığı görevini de yürüttüğünü ifade eden Karataş, "Avcılık benim için önemli bir spor dalı. Küçük yaşlardan bu yana avcılığa ve av köpeklerine ilgi duyuyorum. Bilinçli ve kanunlara uygun şekilde avcılık yaptım. Şimdi ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için 24 Ekim'de Sırbistan'da yapılacak yarışmaya hazırlanıyorum. Çalışmalarımı artırdım." dedi.

Karataş, Sırbistan'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğini söyledi.

Kaynak: İHA
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