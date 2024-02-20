Sarıkamış Rallisi hazırlıkları sürüyor

Sarıkamış Rallisi'nin hazırlıkları sürüyor. Yarışların yapılacağı etaplarda test sürüşleri yapılırken, 23 Şubat 2024 günü başlayacak ralli için geri sayım başladı.
Petrol Ofisi Ma xima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi, 23-25 Şubat tarihlerinde Eski 36 Spor Kulübü tarafından Kars Valiliği, Kars Belediyesi, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi destekleri ile Duja Hotels, VST Tour, ICRYPEX, Spor Toto, Remed Assistance, Salados, Power App ve Fora Araç Takip sponsorluğunda organize ediliyor.
Oyman Atabay sezonu ilk organizasyonu olan ralli, 23 Şubat Cuma akşamı saat 17.30'da Kars Kalesi önünde düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak. Organizasyonun ilk gününde, saat 19.30'dan itibaren Sarıkamış Kayak Merkezi'nde oluşturulan Duja seyirci özel etabı geçilecek.
Rallinin Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak olan ikinci gününde ise, Yukarı Sarıkamış, Handere ve Kızılçubuk bölgelerinde yer alan Remed Assistance, Petrol Ofisi Ma xima ve Şehitler etapları iki kez geçilirken, ekipler Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki Belediye Otoparkı'nda yer alan servis alanında günü sonlandıracak.
25 Şubat Pazar günü saat 08.00'de direksiyon başına geçecek olan ekipler, bu kez de Yağbasan, İsnos ve Keklik Deresi mevkiinde yer alan Harun Hayali, Mustafa Koç ve VST Tour etaplarını ikişer kez geçtikten sonra, saat 13.20'den itibaren Duja Chalet önündeki finiş podyumunda gerçekleşecek ödül töreni ile sezonun ilk rallisini tamamlamış olacak. - KARS
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