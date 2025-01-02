Sarıkamış şehitleri için Allahuekber Dağı'na tırmanış - Son Dakika
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Sarıkamış şehitleri için Allahuekber Dağı'na tırmanış

Sarıkamış şehitleri için Allahuekber Dağı\'na tırmanış

Sarıkamış Harekatı'nda şehit olanlar anısına 59 dağcı tarafından 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'na tırmanış gerçekleştirildi.

02.01.2025 11:07
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Sarıkamış Harekatı'nda şehit olanlar anısına 59 dağcı tarafından 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'na tırmanış gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı illerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen 59 dağcı, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkıları ve Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kars İl Temsilciliği'nin ev sahipliğinde Allahuekber Dağı'nın 3 bin 180 rakımlı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Selim ilçesine bağlı Sarıgün Köyü'nde toplanan dağcılar, TDF koordinesinde 'Sarıkamış Şehitlerini Anma' tırmanışı için hazırlıklarını yaptı. Sabahın erken saatlerinde tırmanışa geçen dağcılar, öğle saatlerinde 2 bin 700 rakımlı alana ulaştı. Geceyi burada kamp yaparak geçiren dağcılar, ertesi gün 3 bin 180 rakımlı zirveye ulaştı.

Zirvede yapılan anma töreninin ardından inişe geçen dağcılar, kamp alanına indi. Burada bir süre dinlenen dağcılar, daha sonra Sarıgün Köyü'nde düzenlenen etkinlikle katılım belgelerini aldı.

Tırmanışa liderlik yapan Hakkı Oğur, Bülent Ak ve Şahap Eryılmaz tüm katılımcılara teşekkür etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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