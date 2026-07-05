Sarıyer Gece Maratonu Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer Gece Maratonu Düzenlendi

Sarıyer Gece Maratonu Düzenlendi
05.07.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

32 ülkeden 370 koşucunun katıldığı etkinlikte, 10.5 km parkurda Niek Bongers ve Mahsa Rakhshandeh birinci oldu.

Sarıyer'de 10,5, 21 ve 42 kilometrelik parkurlardan oluşan Gece Maratonu yapıldı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen organizasyon, 32 ülkeden 370 koşucunun katılımıyla Sarıyer sahil yolunda gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ve Sarıyer Belediyesinin destekleriyle Oryantiring Akademi tarafından düzenlenen yarışta sporcular, 10,5 kilometrede bireysel, 21 ve 42 kilometrede ise takım halinde yarıştı.

Çayırbaşı Stadyumu'nun önünden start alan koşucular, daha sonra sahile inerek Haydar Aliyev ve Meserburnu caddelerinden geçip yeniden start noktasına ulaşarak yarışı tamamladı.

Yarışın 10,5 kilometrelik parkurunda erkeklerde Niek Bongers, kadınlarda ise Mahsa Rakhshandeh birinci oldu.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcuları da yarıştı

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcuları Hasan Hüseyin Kul, Ali Atmaca, Ekrem Biçeroğlu ve Bekir Ümit Uğurlukan da organizasyona katıldı.

AASK Atletizm Branşı Sorumlusu Başmuhabir Hasan Hüseyin Kul, yarışta 10,5 kilometrelik parkuru 40 dakika 27 saniyede tamamlayarak genel kategoride 6'ncı, 40 yaş üstü kategoride ise birinci oldu.

Kul'a madalyasını TAF Temsilcisi Süha Günermengi takdim etti.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Yerel Haberler, Etkinlikler, İstanbul, Sarıyer, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıyer Gece Maratonu Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

12:38
Valiliğin uyarısına rağmen denize girdiler 1 kişi öldü, 2 kişi hastanelik oldu
Valiliğin uyarısına rağmen denize girdiler! 1 kişi öldü, 2 kişi hastanelik oldu
12:32
Yunanistan’dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
12:03
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
11:34
Diyarbakır’da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
Diyarbakır'da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
11:00
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım
10:22
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 13:13:56. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıyer Gece Maratonu Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.