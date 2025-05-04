Sarıyer Şampiyonluk Kutlaması

- Şampiyon Sarıyer'den boğazda kutlama

Sarıyer Başkanı Salih Bayraktar:

"Rotamız Süper Lig"

"Mücadeleyi sahada göstermeliyiz"

"Sarıyer, futbol kültürü olan bir yer"

İSTANBUL - Nesine 2. Lig'de şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer, İstanbul Boğazı'nda teknelerle kutlama yaptı. Sarıyer Başkanı Salih Bayraktar, şimdiki hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sarıyer, dün sezonun son maçında İskenderunspor'u 1-0 yenerek 82 puana ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti. Mavi-beyazlılar önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de oynayacak. Sarıyer Kulübü, bu çerçevede bugün program organize ederek boğazda kutlama yaptı. Sarıyer Başkanı Salih Bayraktar, kutlama öncesi kulübe ait kafeteryada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarıyer'in Türk futbol için önemine değinen Bayraktar, "Sarıyer, 13 yıl Süper Lig'de top oynamış, Balkan Kupası'nı kazanmış, 1940 yılında balıkçı camiası tarafından kurulmuş bir kulüptür. Dikkat ederseniz kulübün armasında da iki tane balık vardır. Bizim bir donanmamız da var. Şampiyonluk kutlamalarında geleneksel olarak boğaz turu yapıyoruz. Özlemiştik bu turları. İnşallah kulübü daha da iyi yerlere getiririz. Ben, 2 sene önce başkan değildim. Yönetimde de değildim. O zaman konuştuğumda rotamızın şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Bu hayal, bugün gerçekleşti. Şimdi de 'Rotamız Süper Lig' diyoruz. Hayal etmek güzeldir" ifadelerini kullandı.

"Biz, mücadeleyi sahada göstermeliyiz"

Mavi-beyazlı taraftarlara da çağrıda bulunan Başkan Bayraktar, "Bizim şampiyonluğumuz, bu toplumun birliğinden daha önemli değildir. Kulüp başkanları olarak bizim eksiklerimiz varsa bunları düzeltmemiz gerekiyor. Sonrasında da zaten diğer taraflar kendini düzeltir. Maalesef bir takım olumsuzluklar yaşanabiliyor. Hiçbir zaman şampiyonluk adına her şeyi mübah görmemek lazım. Bizim değerlerimiz ve kardeşliğimiz her şeyin üstündedir. Bugün rakiplerimizden Kastamonuspor, Batman Petrolspor, Adana 01 FK, İskenderunspor, Isparta 32 Spor ve Altay bizim kardeşimizdir. Biz, mücadeleyi sahada göstermeliyiz. Sahada rakibiz. Saha dışına çıktığımızda da dost olmamız gerekiyor. Taraftarımızdan da bir ricam var. Asla bu şampiyonluğu yaşarken rakiplerimizi rencide etmesinler" şeklinde konuştu.

"Sarıyer, futbol kültürü olan bir yer"

Stadyumla ilgili de bilgiler veren Bayraktar, stadın artık taraftarlar için küçük gelmeye başladığını da belirterek, "En son maçta bunu yaşadık. Stadın kapasitesinin çok üstünde seyirciyi maça almak zorunda kaldık. Bir o kadar taraftar da dışarıda kaldı. Bir tribün projemiz başlatıldı. Sarıyer, futbol kültürü olan bir yer. Sarıyer, futbola da çok fayda sağlamış bir ilçe. Sarıyer, buradan ibaret de değil. Sarıyer, sempatisi olan bir kulüp. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da böyle. Onlar da bir ilçe takımı. Onların Türkiye'nin her tarafında taraftarı var. Sarıyer de gerçekten böyle bir camia" şeklinde konuştu.

Başkanın açıklamalarının ardından meydanda toplanan Sarıyer taraftarı, teknelere binerek kutlamalara katıldı. Yüzlerce tekne İstanbul Boğazı'nda tur atarken, taraftarlar da Sarıyer tezahüratları yaparak, çalınan müziklerle doyasıya şampiyonluk coşkusunu yaşadı.