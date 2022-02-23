Satranç turnuvası şampiyonu Bursalı Yağız - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen 23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları 12 Yaş Altı Satranç Turnuvasının şampiyonu Bursalı Yağız Kaan Erdoğmuş oldu.

Türkiye'nin dört yanından 9-12 yaş grubundaki 255 sporcunun başvuru yaptığı turnuva, maksimum ratinge göre 48 sporcu katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü yıldız sporcularından Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ömer Nasuh Özkaymak temsil etti. Seri başı olarak başladığı yarışmada oynadığı tüm maçları kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Yağız Kaan Erdoğmuş şampiyon olmayı başardı. - BURSA