Savaş ihtimali spor organizasyonlarını da etkiledi! Rusya'da düzenlenecek etkinlik Türkiye'ye veriliyor - Son Dakika
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Savaş ihtimali spor organizasyonlarını da etkiledi! Rusya'da düzenlenecek etkinlik Türkiye'ye veriliyor

23.02.2022 22:48
Savaş ihtimali spor organizasyonlarını da etkiledi! Rusya'da düzenlenecek etkinlik Türkiye'ye veriliyor

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan askeri kriz spor organizasyonlarını da etkiledi. Şampiyonlar Ligi finalinin elinden alınması gündemde olan Rusya'ya bir darbe de Formula 1'den gelebilir. Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve yerine takvimde olmayan Türkiye Grand Prix'sinin eklendiği görüldü. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'nin Rusya yerine takvimde yer alacağı konusu gündem kazandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı yönetimlerin bağımsızlığını tanımasının ardından Formula 1'de sürpriz bir hamle geldi.

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RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görüldü. Normal şartlarda takvimde yer alamayan Türkiye GP'nin bu gelişme ile birlikte Rusya'nın yerine yarış takvimine girebileceği öne sürüldü. Formula 1 yönetiminden henüz konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

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Formula 1, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Savaş ihtimali spor organizasyonlarını da etkiledi! Rusya'da düzenlenecek etkinlik Türkiye'ye veriliyor - Son Dakika


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