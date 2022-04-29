Savaş nedeniyle ülkesinden ayrılan Ukraynalı paralimpik milli yüzücü Türkiye'ye minnettar - Son Dakika
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Savaş nedeniyle ülkesinden ayrılan Ukraynalı paralimpik milli yüzücü Türkiye'ye minnettar

29.04.2022 12:15
Savaş nedeniyle ülkesinden ayrılan Ukraynalı paralimpik milli yüzücü Türkiye'ye minnettar

Ülkesindeki savaş nedeniyle Antalya'ya sığınan Ukraynalı paralimpik milli yüzücü Oleksii Virchenko, dünya şampiyonasına bu kentte hazırlanırken, Türkiye'de kendisine sağlanan imkanlardan dolayı minnet duyduğunu söyledi.

Ülkesindeki savaş nedeniyle Antalya'ya sığınan Ukraynalı paralimpik milli yüzücü Oleksii Virchenko, dünya şampiyonasına bu kentte hazırlanırken, Türkiye'de kendisine sağlanan imkanlardan dolayı minnet duyduğunu söyledi.

Ailesini Ukrayna'da bırakmak zorunda kalan paralimpik milli yüzücü Virchenko, üç hafta önce açılan tahliye koridoruyla, Kiev yakınındaki Poltava şehrinden Antalya'ya gelerek Kepez'deki yakınlarının evine yerleşti.

Olimpiyat ile Avrupa şampiyonaları madalyaları bulunan, görme engelli ve milli sporcu olduğu için ailesinden gitmesine izin verilen tek birey olan Virchenko, Kepez ilçesindeki Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda günde çift antrenman yapıyor.

Antrenman eksiğini tamamlamaya çalışan Virchenko, Portekiz'de haziranda düzenlenecek dünya şampiyonasında sesini dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Virchenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Nisan'da ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiğini anlattı. 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda ikincilik elde ettiğini belirten Virchenko, şöyle konuştu:

"Portekiz'de 12-18 Haziran'da yapılacak Para Yüzme Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Ailemi Ukrayna'da bırakmışken bu organizasyona hazırlanmak beni çok zorluyor. Ülkemde savaş var, çocuklar ölüyor ve en yakınlarım orada. Böyle bir ortamı bilirken motive olmak çok güç. Ancak bu süreçte Türk yetkililer en büyük destekçim oldu. İyi bir antrenman ortamı, antrenör desteği sağlandı, havuz verildi. Dünya şampiyonasına çok iyi hazırlanmaya çalışıyorum. Zor olsa da motive olmaya çalıştığım dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Türkiye'de bana en iyi antrenman ortamı sağlandı. Bu kadarını beklemiyordum. Bana yardımcı olan herkese müteşekkirim, kendilerine çok teşekkür ediyorum."

Virchenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na kendisine sağlanan katkılardan dolayı ayrıca teşekkür etti.

Annesi, babası, kardeşleri ve kuzeni ile bütün akrabalarının Ukrayna'da olduğunu vurgulayan Virchenko, kendileriyle telefonla iletişim kurmaya çalıştığını ifade ederken duygulandı.

Gürhan: "Tüm sporculara kapımızı açıyoruz"

Virchenko'yu antrenman yaptığı havuzda ziyaret edip bir süre görüşen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatıyla Türk sporcuların antrenman yaptığı tesislerin kapısını Ukraynalı sporcuya da açtıklarını dile getirdi.

Oleksii Virchenko'nun antrenmanlarını kendi programı doğrultusunda sürdürdüğünü anlatan Gürhan, "Herhangi bir nedenle ülkemizde yaşamayı seçmiş, uygun spor ortamlarında spor yapmak isteyen, olimpiyatlara, dünya şampiyonlarına hazırlanmak isteyen, tüm sporculara kapımızı açıyoruz. İlimizin ve bakanlığımızın kendi sporcularımıza sağladığı tüm imkanları bizimle spor yaşantısını sürdürmek isteyen yabancı tüm sporcularımıza da sunuyoruz. Bu anlamda çok mutluyuz. Oleksii de çok mutlu. Belki kendisine ülkesinden daha iyi imkanlarda bir yarışmaya hazırlanma fırsatı sunduk." açıklamasında bulundu.

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Türkiye, Antalya, Savaş, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Savaş nedeniyle ülkesinden ayrılan Ukraynalı paralimpik milli yüzücü Türkiye'ye minnettar - Son Dakika


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