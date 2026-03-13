Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez

Bakana bile rest çektiler: Kimse İran\'ın Dünya Kupası\'na katılımını engelleyemez
13.03.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi İran'ın turnuvaya katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. İran Spor Bakanı güvenlik gerekçesiyle Dünya Kupası'na katılamayacaklarını söylerken İran Milli Takımı ise "Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez" açıklaması yaparak rest çekti.

ABD ile İran arasında devam eden savaşın gölgesinde 2026 FIFA Dünya Kupası tartışmaları büyüyor. İran cephesinden turnuvaya katılım konusunda dikkat çeken açıklamalar geldi.

Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez

BAKAN "KATILMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası öncesi İran'ın turnuvaya katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. İran Spor Bakanı Ahmad Donjamali, mevcut güvenlik durumu ve ABD ile yaşanan gerginlikler nedeniyle turnuvaya katılmalarının mümkün olmadığını söylemişti.

Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez

Donjamali açıklamasında, "Bu yozlaşmış hükümet liderimizi öldürdükten sonra Dünya Kupası'na katılma niyetimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'TAN TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda memnuniyetle karşılanacağını söyledi. Ancak Trump, İranlı futbolcuların güvenlikleri açısından ABD'de bulunmalarının uygun olmayabileceğini ifade etti.

Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez

İRAN MİLLİ TAKIMI ABD'Yİ SUÇLADI

İran Milli Takımı ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD'yi suçladı. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da etiketlendiği açıklamada, Dünya Kupası'nın uluslararası bir organizasyon olduğu ve hiçbir ülkenin İran'ı turnuvadan çıkaramayacağı vurgulandı.

Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez

Açıklamada, "Dünya Kupası'nın yöneticisi FIFA'dır, bir ülke ya da birey değil. İran Milli Takımı turnuvaya katılma hakkını sahada kazandı. Kimse İran'ı Dünya Kupası'ndan atamaz." ifadeleri kullanıldı.

Kanada, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Mersin’de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı 3 ölü, 12 yaralı Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
Aydın’da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı Aydın'da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç’ı ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
Süper Lig ateşini yaktılar Çorum FK’den 904’te hayati bir 3 puan Süper Lig ateşini yaktılar! Çorum FK'den 90+4'te hayati bir 3 puan

15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
14:32
Trump: Gelecek hafta İran’ı çok sert vuracağız
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:25
Gazze’de bir ilk Hamas askeri geçit düzenledi
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 15:25:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.