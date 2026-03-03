Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarının ardından İran'dan ayrılan Kübalı voleybolcu Luis Elian Estrada, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan yaptığı paylaşımla yardım istedi. Estrada, Türkiye'ye giriş yapamadığını ve İran'a da geri dönemediğini açıkladı.

"BU SANDALYEDE UYUMAK ZORUNDAYIM"

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yaşadığı süreci anlatan Estrada, "Tanrı'ya yemin ederim, hayatım boyunca böyle bir duruma düşeceğimi hiç düşünmemiştim. Türkiye'den vizesiz geçemiyorum ve İran'a da geri dönemiyorum çünkü pasaportuma çıkış damgası vuruldu ve resmen çıkmış sayılıyorum. Ama menajerim ve iş ortağım 'Dene, hiçbir şey kaybetmezsin' dediler. Ve bugün burada, bu sandalyede uyumak zorundayım. 24 saatten fazla süredir uyumadım" dedi.

20 SAAT YOLCULUK, VİZE ENGELİ

Kübalı sporcu, arabayla 20 saatten fazla yolculuk yaptığını ve yalnızca makarna ile çayla beslendiğini belirtti. İran'daki ve Türkiye'deki Küba Büyükelçilikleriyle iletişime geçtiğini söyleyen Estrada, geçişine izin verilmesi için resmi bir yazı talep etti.

"Türkiye'de ya da İran'daki Küba Büyükelçiliğinden 'Bu pasaporta sahip kişinin geçişine izin verin, İran'daki savaştan kaçıyor' şeklinde bir yazı istiyorum" diyen Estrada, İran'da internet erişiminin olmaması nedeniyle vize işlemlerini de gerçekleştiremediğini ifade etti.

"BUNU KİMSE HAK ETMİYOR"

Yorgunluğunu göz altlarıyla gösteren sporcu, "Bunu kimse hak etmiyor, en kötü düşmanıma bile dilemem" sözleriyle yardım çağrısını yineledi.