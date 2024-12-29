Şavkar Cimnastik Kulübü'nden Başarıların Kutlaması - Son Dakika
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Şavkar Cimnastik Kulübü'nden Başarıların Kutlaması

Şavkar Cimnastik Kulübü\'nden Başarıların Kutlaması

İzmir'de Şavkar Cimnastik Spor Kulübü, uluslararası alanda elde edilen başarıları kutlamak için ödül gecesi düzenledi. Etkinlikle birlikte Paris 2024 Olimpiyatları'na katılacak sporcular tanıtıldı.

29.12.2024 11:55  Güncelleme: 11:57
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TÜRK sporunun uluslarası alanda gururu olan Dünya ve Avrupa şampiyonları İbrahim Çolak, Adem Asil ile Ahmet Önder gibi cimnastikçileri yetiştiren İzmir ekibi Şavkar Cimnastik Spor Kulübü, 2024 yılında kendi branşlarında elde edilen başarıları kutlamak amacıyla ödül gecesi düzenledi. Etkinliğe İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kulüp Başkanı İsmail Göktekin, Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, birçok uluslararası başarıya imza atan milli sporcular, aileleri ve antrenörleri katıldı. Gecede cimnastikte uluslararası arenada elde ettikleri başarılarla dikkat çeken sporcular Adem Asil ve İbrahim Çolak, konukların ilgi odağı oldu. Paris 2024 Olimpiyatları'na 3 sporcusunu gönderen kulüp, cimnastik alanında Türkiye'de erişilmesi güç bir başarı elde etti.

Kulüp Başkanı İsmail Göktekin, yaptığı konuşmada, "Sporcularımız, kazandıkları başarılarla kulübümüzü en iyi şekilde temsil etti. Bugün burada, elde edilen başarıları kutlamak için bir araya geldik. Sporcularımızın azmi ve kararlılığı, tüm genç sporcularımıza örnek olmalıdır" dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de yaptığı konuşmada, "Sporcularımızın başarısı, Türkiye'nin uluslararası alandaki temsil gücünü artırmaktadır. Bu başarıların ardında yatan

disiplin ve çalışkanlıkları takdirle karşılıyoruz" diyerek genç sporculara destek mesajı verdi. Gecede gerçekleştirilen ödül töreni sonunda duygusal anlar yaşandı.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Eğitim, Paris, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şavkar Cimnastik Kulübü'nden Başarıların Kutlaması - Son Dakika

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