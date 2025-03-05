Savuca Ortaokulu Kız Takımı Bölge Finallerine Hazırlanıyor - Son Dakika
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Savuca Ortaokulu Kız Takımı Bölge Finallerine Hazırlanıyor

Savuca Ortaokulu Kız Takımı Bölge Finallerine Hazırlanıyor

Aydın il birincisi Savuca Ortaokulu Kız Futbol Takımı, Burdur'da düzenlenecek bölge şampiyonasına katılacak.

05.03.2025 11:57
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Aydın'da düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kız-Erkek Futbol İl Birinciliği müsabakalarında Aydın İl Birincisi olan, Savuca Ortaokulu Kız Futbol Takımı, bölge şampiyonluğu için Burdur'da mücadele edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kız-Erkek Futbol İl Birinciliği müsabakaları, kıyasıya mücadelelerin ardından tamamlanırken, turnuvada birinci olan Savuca Ortaokulu Kız Futbol Takımı, bölge finalleri için çalışmalarına başladı. 18-20 Mart tarihleri arasında Burdur'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Bölge Final müsabakalarında Aydın'ı temsil edecek olan gençler, finaller öncesinde Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı'yı makamında ziyaret etti. Gençleri ağırlayan müdür Yapıcı ise Savuca Ortaokulu Kız Futbol Takımı'na bölge finallerinde başarılar diledi.

Konu ile ilgili Söke İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Savuca Ortaokulu Kız Futbol Takımı Aydın il birincisi olarak bölge yarışmaları için ilimizi temsilen Burdur'a gitmeden önce İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şerafettin Yapıcı tarafından ödüllendirildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Savuca Ortaokulu Kız Takımı Bölge Finallerine Hazırlanıyor - Son Dakika

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