Savunma oyuncusu kayarak yaptığı sert müdahale ile iki oyuncuyu aynı anda sakatlayıp hastanelik etti - Son Dakika

Savunma oyuncusu kayarak yaptığı sert müdahale ile iki oyuncuyu aynı anda sakatlayıp hastanelik etti

Savunma oyuncusu kayarak yaptığı sert müdahale ile iki oyuncuyu aynı anda sakatlayıp hastanelik etti
Son Güncelleme: 19.09.2023 14:33

Honduras Birinci Lig'deki şiddetli müdahalede iki oyuncu hastaneye kaldırıldı, spikerler de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Andre Orellana'nın çılgın faulü kırmızı kartla sonuçlandı ve maç dünya çapında ilgi çekti. Yorumcular faule tiksintiyle tepki gösterdi. Orellana, özür diledi ve "insanız, hatalardan öğreniyoruz" dedi.

Honduras Birinci Lig'de gerçekleşen bir futbol maçında yaşanan dehşet verici sert müdahale sonrası iki futbolcu hastaneye kaldırıldı. Spiker sert müdahale sonrası ne diyeceğini şaşırdı.

Savunma oyuncusu kayarak yaptığı sert müdahale ile iki oyuncuyu aynı anda sakatlayıp hastanelik etti

CD Marathon, Liga Nacional'da lider Olimpia'ya 1-0 mağlup oldu. Honduras liginin göreceli olarak bilinirliği düşük olmasına rağmen, maç, Kevin Lopez'in 84. dakika golünden hemen sonra meydana gelen şiddetli bir çift faul nedeniyle dünya çapında ilgi çekti.

Marathon savunma oyuncusu Andre Orellana, sert faulü nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü. Sosyal medyada viral olan görüntülerde, Orellana'nın topa yetişmek için geç kalmış gibi davranmadan önce, rakipleri Carlos Pineda ve German Mejia'ya doğru daldığını gösteriyor. 21 yaşındaki oyuncu, her iki oyuncuyu da tamamen devirdi ve ikisi de bacaklarını tutarak yere düştü. Bu sert müdahalenin şiddetiyle ikisinin de bacakları kolayca kırılabilirdi, ancak zamanında sıçradılar.

Savunma oyuncusu kayarak yaptığı sert müdahale ile iki oyuncuyu aynı anda sakatlayıp hastanelik etti

Oyuncuların etkiden hemen önce yerden kalkmadan önce hakemin kırmızı kartını salladığını görmek mümkün. Faullerin tehlikeli doğası öylesine büyüktü ki, yorumcuların tiksinti dolu bir tepki sunduklarını duymak bile mümkündü.

Bir yorumcu, "Ohhhh hayır. Hayır, hayır, hayır," dedi ve birkaç daha fazla "Hayır" ekledi, diğerleri de şaşkınlıklarını dile getirdi.

Orellana, olayın "futbolun bir parçası" olduğunu söyledi, ancak maçın son düdüğünün ardından hareketleri için özür diledi ve DIEZ'e şunları söyledi: "Gerçek şu ki, yanlış yaptım ve herkese özür dilerim, insan olduğunuz ve hatalardan öğrendiğiniz bir şeydir."

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Savunma oyuncusu kayarak yaptığı sert müdahale ile iki oyuncuyu aynı anda sakatlayıp hastanelik etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savunma oyuncusu kayarak yaptığı sert müdahale ile iki oyuncuyu aynı anda sakatlayıp hastanelik etti - Son Dakika
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