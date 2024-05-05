Saygın Yapı Didim Belediyespor, Kumluca Belediyespor\'a mağlup oldu

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup maçında Saygın Yapı Didim Belediye spor, evinde ağırladığı Kumluca Belediyespor'a 3-4 mağlup oldu.

BAL 5. Grup maçında Aydın ekibi Saygın Yapı Didim Belediyespor evinde Antalya ekibi Kumluca Belediyespor'u konuk etti. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı A. Metin Başer, Kulüp Başkanı Murat Küçüker ve yöneticiler birlikte izledi. Maçı Didimli spor severlerde takip etti.

Maçın 13. dakikasında konuk ekip Kumluca Erol'un attığı golle 0-1 öne geçti. 26. dakikada Didim Belediyespor'lu Hakan skora denge getirdi ve maç 1-1 oldu. Maçın 42. dakikasında Erol kendisinin ve takımının 2. golünü attı ve skor 1-2 oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında Kumluca'dan Hamza skoru 1-3 yaptı ve ilk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısının 80. dakikasında Kumluca Belediyespor'dan Emir, skoru 1-4 yaptı. 87. dakikada Didim Belediyespor'da skoru 2-4 yaparken, Hakan ise 89. dakikada skoru 3-4 yaptı. Didim son dakikalarda goller bulmasına rağmen skoru değiştiremeyince konuk ekip Kumluca Didim'den 3 puanla ayrıldı. - AYDIN