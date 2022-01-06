Üye Girişi
Sebastian Holmen: "İyi bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum" - Son Dakika

Sebastian Holmen: "İyi bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum"

06.01.2022 15:03

- Sebastian Holmen: "İyi bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum" Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Sebastian Holmen, takımdaki olumlu havanın sahaya yansıyacağını belirterek, "İyi bir sonuçla da sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

- Sebastian Holmen: "İyi bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum"

RİZE - Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Sebastian Holmen, takımdaki olumlu havanın sahaya yansıyacağını belirterek, "İyi bir sonuçla da sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sürdürdü. Antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Sebastian Holmen, ligin ilk devresine nazaran futbolseverlerin daha iyi bir Rizespor izleyeceğini dile getirerek, "Benim performansımla takımın performansı paralel ilerledi. Sezon başında çok kötü bir performans sergiledik. Hem ben hem takım olarak çok kötü bir başlangıç yaptık. Son 2 aydır iyi bir çıkış yakaladığımızı düşünüyorum. Her ne kadar istediğimiz sonuçları alamasak da iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Kendi performansımı da biraz daha iyileştirdiğimi ikinci yarının başlangıcı itibariyle de çok daha olumlu ve pozitif olduğumu düşünüyorum" dedi.

"Bu tip maçları herkes oynamak ister"

Geçtiğimiz yıl aldığı şampiyonluk kupasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine getiren Beşiktaş ile oynayacakları maçın kendileri için de heyecan verici ve önemli olduğunu sözlerine ekleyen Holmen, "Beşiktaş hem geçen yılın şampiyonu hem de Süper Kupa'yı almış bir takım. Sonuçta büyük bir takım. Bu tip maçları herkes oynamak ister. Biz de takım olarak heyecanlıyız. İkinci yarının ilk maçını oynayacağız ve büyük bir takım ile başlayacağız. Şu an takım olarak olumlu hissettiğimizi düşünüyorum. Bu olumlu havanın da sahaya yansıyacağını, iyi bir sonuçla da sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Takımın içerisinde olumlu bir havanın olduğunu ve bu havanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Holmen, "Ben ilk yarıdan çok daha iyi bir yarı çıkartarak ligde kalacağımıza çok güçlü bir şekilde inanıyorum. İkinci yarı herkes için yeni bir başlangıç olacak. Aramıza yeni katılan arkadaşlar olacak, aramızdan ayrılan arkadaşlarımız olacak. Bu olumlu havanın sonuçlara yansıyacağını ve ikinci ayrıyı sıkıntısız olarak bitireceğimizi düşünüyorum" şekline konuştu.

Takım arkadaşı Selim Ay ile oynamanın müsabakalarda kendisini rahatlattığının altını çizen başarılı defans oyuncusu, "Selim Ay ile oynamak gerçekten benim için iyi. Onunla oynarken kendimi rahat hissettiğimi söyleyebilirim. Biz defans oyuncusuyuz. Bizim öncelikli işimiz bize gol atılmasını önlemek. Onu da ilk yarı elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Arkadaşımı tebrik ediyorum ama ne yazık ki ben ne zaman gol atarım bunu bilmiyorum ya da söyleyemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Rakibe karşı kendilerini iyi hazırladıklarını ve rakibin kendileri için önemli olmadığını da dile getiren Holmen, "Ben hangi oyunculara karşı oynadığımızı çok dikkate almıyorum, çok da önemsememeye çalışıyorum. Son iki aydır iyi bir gidişimiz var, iyi hissetmemiz var. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Rakip kim olursa olsun biz kendimizi iyi hazırlamaya çalışıyoruz. Bu iyi gidişimizin skorlara ve maça yansıyacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Sebastian Holmen: İyi bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum
Sebastian Holmen: İyi bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum
Sebastian Holmen: İyi bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum
Sebastian Holmen: İyi bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Cengiz, Beşiktaş, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sebastian Holmen: 'İyi bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum' - Son Dakika Spor


Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak         
15:32
Yeni araştırma! Hem muhalefet hem iktidar seçmenleri 2022'den umutsuz! Yeni araştırma! Hem muhalefet hem iktidar seçmenleri 2022'den umutsuz!         
15:23
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı         
14:22
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
15:32 Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak
15:22 Yeni araştırma! Hem muhalefet hem iktidar seçmenleri 2022'den umutsuz!
15:22 Eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'da karşı karşıya gelecek
15:19 Piranalar bir haftada 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladı
15:17 Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolar oldu
15:17 Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti
15:07 Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti
15:03 Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık uzmanlarından muhasebe denetmeni kadrosu talebi
14:59 Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım
14:55 Komşusunun tazminat parasına göz dikti! Kadın kılığına girip eline çekici aldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 15:41:10. #1.12#
SON DAKİKA: Sebastian Holmen: "İyi bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement