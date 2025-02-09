Sebastian Szymanski, aylar sonra attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti - Son Dakika
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Sebastian Szymanski, aylar sonra attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti

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Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta takımını 1-0 öne geçiren Sebastian Szymanski, kulübün lig tarihindeki 4000. golünü attı. Bu sezonki 3. golünü kaydeden Szymanski, son golünü 23 Kasım 2024'te ligde oynanan ve 6-2 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında atmıştı.

09.02.2025 16:38  Güncelleme: 17:07
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 22. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti ve bu gol kulüp tarihinin ligdeki 4000. golü oldu.

TARİHİ GOL SZYMANSKI'DEN

Fenerbahçe tarihinin ligdeki 4000. golünü Sebastian Szymanski attı. Maçın 22. dakikasında hızlı gelişen hücumda Talisca'nın şutunu kaleci kurtardı, seken topta Oğuz Aydın kale ağzındaki Szymanski'yi gördü ve Polonyalı oyuncu topu ağlara göndererek adını sarı-lacivertli takımın tarihine yazdırdı.

SON GOLÜ KASIM 2024'TE

Bu sezon gol yollarındaki etkisizliği nedeniyle eleştirilen Sebastian Szymanski, bu sezon 35. maçına çıktı. 3. golünü kaydeden Szymanski, sarı-lacivertlilerdeki son golünü 23 Kasım 2024'te ligde oynanan ve 6-2 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında atmıştı. 7 asisti bulunan Polonyalı yıldızın bir de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Lugano'ya karşı golü bulunuyor.

3000. GOL ALEX'DEN

Sebastian Szymanski, bu golle birlikte Fenerbahçe tarihinin 4000. golünü atmış atarken, sarı-lacivertlilerin 3000. golünü Alex de Souza, 2000. golünü Uche, 1000. Erol Togay, ilk golünü ise Ergun Öztuna kaydetmişti.

Sebastian Szymanski, aylar sonra attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti

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Son Dakika Spor Sebastian Szymanski, aylar sonra attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Çelikk:
    Tarık Yüce o.c şampiyon GS olacak GT oğlanı 14 39 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    kıskançlığını kendi içinde yaşa 6sli oe çelikiti sana gireni de biz çıkaralım ne ağlıyosun 34 8 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    Üst üste koya koya ilerliyoruz, kudurun. 33 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    o.ç tarık Şampiyon GS Olacak şike Bahçe 4 33 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    oe çelikiti her yere gereksiz şeyler yazmayı kes 32 4 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    çelikiti gtün açık kalmış rüya görüyon hayallerde yaşama kalk yerinde yat hadi kulübene geç 23 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    tarık türk Telekom da kycagiz size anayın zamini gorcen 3 24 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne Olmuş Yani Heee 5 19 Yanıtla
  • Çelikk:
    Az Kaldı Önce sana Sonra Sîkebahçeye koyacağız tarık yüce GT oğlanı 1 8 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    sarı kart görmek için son dakikalarda yirtindi. cezalı duruma düştü. bizimkilere ağlayan fenerlilere başta Tarık yüce oe na gelsin bu sözüm 0 2 Yanıtla
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