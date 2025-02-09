Sebastian Szymanski, aylar sonra attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti

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Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 22. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti ve bu gol kulüp tarihinin ligdeki 4000. golü oldu.

TARİHİ GOL SZYMANSKI'DEN

Fenerbahçe tarihinin ligdeki 4000. golünü Sebastian Szymanski attı. Maçın 22. dakikasında hızlı gelişen hücumda Talisca'nın şutunu kaleci kurtardı, seken topta Oğuz Aydın kale ağzındaki Szymanski'yi gördü ve Polonyalı oyuncu topu ağlara göndererek adını sarı-lacivertli takımın tarihine yazdırdı.

SON GOLÜ KASIM 2024'TE

Bu sezon gol yollarındaki etkisizliği nedeniyle eleştirilen Sebastian Szymanski, bu sezon 35. maçına çıktı. 3. golünü kaydeden Szymanski, sarı-lacivertlilerdeki son golünü 23 Kasım 2024'te ligde oynanan ve 6-2 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında atmıştı. 7 asisti bulunan Polonyalı yıldızın bir de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Lugano'ya karşı golü bulunuyor.

3000. GOL ALEX'DEN

Sebastian Szymanski, bu golle birlikte Fenerbahçe tarihinin 4000. golünü atmış atarken, sarı-lacivertlilerin 3000. golünü Alex de Souza, 2000. golünü Uche, 1000. Erol Togay, ilk golünü ise Ergun Öztuna kaydetmişti.