Sebastian Szymanski Fenerbahçe'ye veda etti
Sebastian Szymanski Fenerbahçe'ye veda etti

22.01.2026 21:26
Fenerbahçe'den Rennes'e transfer olmaya hazırlanan Sebastian Syzmanski, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sarı-lacivertlilere veda etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olmaya hazırlanan Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Syzmanski, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak 2.5 yıldır formasını giydiği sarı-lacivertlilere veda etti.

''DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM''

Fenerbahçe taraftarına destekleri için teşekkür eden Szymanski, ''Sevgili Fenerbahçe ailesi, Bugün benim için veda etme ve kariyerimin çok özel bir bölümünü kapatma zamanı. Kulübe bunun bir parçası olma fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu formayı giymek benim için bir onurdu. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve kulüpte çalışan herkese, günlük çalışmalarınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederim. Tüm taraftarlara, bu kulübün kalbine, her maçtaki desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür etmek istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum ve gelecekte en iyisini diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fransız ekibi Rennes, Sebastian Szymanski'yi 10.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katacak.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

2023/24 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Sebastian Szymanski, tüm kulvarlarda çıktığı 134 maçta 22 gol ve 30 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon ise 26 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.

    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    Gs Transfer çalımı;-) 2 2 Yanıtla
  • Osman A Osman A:
    Faydasızın tekiydi.Gitmesi iyi olmuş 2 1 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    Fenevin Transfer çalımı elinde patladı. 2 0 Yanıtla
