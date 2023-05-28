Seçmen kağıdıyla kalp yapan milli voleybolcu İlkin Aydın'ın ev adresi ortaya çıktı: Buyurun gelin - Son Dakika
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Seçmen kağıdıyla kalp yapan milli voleybolcu İlkin Aydın'ın ev adresi ortaya çıktı: Buyurun gelin

28.05.2023 17:55

Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın, seçmen kağıdıyla kalp yaptığı paylaşımının ardından bazı kişilerin fotoğrafa yakınlaşarak adresine baktığını belirtti. Milli voleybolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Buyurun gelin neden bu ülkede sandık güvenliği konuşuyoruz istişare ederiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve milli takımın başarılı voleybolcusu İlkin Aydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası yaşadıklarını paylaştı.

SEÇMEN KAĞIDIYLA KALP YAPTI

İlkin Aydın yaptığı ilk paylaşımda, "Oy ver" etiketiyle seçmen kağıdıyla kalp yaptığı görseli kullandı. Aydın bu paylaşımı sonrası bazı kişilerin fotoğrafı yakınlaştırarak adresine baktığını belirtti.

"BAZI ARKADAŞLAR YAKINLAŞTIRIP ADRESİME BAKMIŞ"

Aydın daha sonra yaptığı paylaşımda, "Oy pusulamla kalp yapmışım, bazı arkadaşlar yakınlaştırıp adresime bakmış. Buyurun gelin neden bu ülkede sandık güvenliği konuşuyoruz istişare ederiz." ifadelerini kullandı.

İlkin Aydın'ın ilk paylaşımları:

Oy pusulasıyla kalp yapan milli voleybolcu İlkin Aydın'ın ev adresi ortaya çıktı: Buyurun gelin
İlkin Aydın'ın ilk paylaşımı
Oy pusulasıyla kalp yapan milli voleybolcu İlkin Aydın'ın ev adresi ortaya çıktı: Buyurun gelin
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Seçmen kağıdıyla kalp yapan milli voleybolcu İlkin Aydın'ın ev adresi ortaya çıktı: Buyurun gelin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçmen kağıdıyla kalp yapan milli voleybolcu İlkin Aydın'ın ev adresi ortaya çıktı: Buyurun gelin - Son Dakika
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