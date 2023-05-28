Galatasaray ve milli takımın başarılı voleybolcusu İlkin Aydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası yaşadıklarını paylaştı.
İlkin Aydın yaptığı ilk paylaşımda, "Oy ver" etiketiyle seçmen kağıdıyla kalp yaptığı görseli kullandı. Aydın bu paylaşımı sonrası bazı kişilerin fotoğrafı yakınlaştırarak adresine baktığını belirtti.
Aydın daha sonra yaptığı paylaşımda, "Oy pusulamla kalp yapmışım, bazı arkadaşlar yakınlaştırıp adresime bakmış. Buyurun gelin neden bu ülkede sandık güvenliği konuşuyoruz istişare ederiz." ifadelerini kullandı.
İlkin Aydın'ın ilk paylaşımları:
Son Dakika › Spor › Seçmen kağıdıyla kalp yapan milli voleybolcu İlkin Aydın'ın ev adresi ortaya çıktı: Buyurun gelin - Son Dakika